Jair Bolsonaro desce de jet ski e cumprimenta apoiadores no Guarujá; assista

O presidente Jair Bolsonaro (PL) passeou de jet ski, nesta terça-feira (1º) na praia do Guarujá, em São Paulo, e postou imagens em suas redes sociais.

Bolsonaro, perto da beira-mar, desceu do veículo e, com ajuda de seguranças, andou no meio dos apoiadores, que aproveitaram para tirar fotos ao lado do presidente, que passa o feriado de carnaval no local. Ele está hospedado no Forte dos Andradas, em Guarujá, desde o dia 26.

Bolsonaro foi criticado inicialmente pelos gastos durante feriado réveillon enquanto ocorria a tragédia em Petrópolis. Os sete dias do presidente na região de São Francisco do Sul (SC) custaram R$ 899,3 mil aos cofres públicos. Ele disse que quem acha que ele não deva tirar folga que não vote nele.

Rússia x Ucrânia

Agora voltou a ser questionado por gastos na folga no feriado de carnaval enquanto transcorre a guerra Rússia x Ucrânia. “Eu estou aqui num quarto no quartel do Exército no Guarujá. Não tem despesa nenhuma aqui. Quanto custa a diária desse quarto aqui? RS 100, talvez. Eu estou chutando”, disse Bolsonaro em entrevista ao programa “Pingo nos Is”.

O presidente aproveitou a entrevista na Jovem Pan para responder ao encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, que disse que o líder brasileiro está “mal informado” ao se declarar neutro em relação à invasão da Ucrânia por tropas Russas, e que o brasileiro deveria ligar para o presidente da Ucrânia. Bolsonaro disse que não há o que conversar com Zelensky.