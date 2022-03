Bolsonaro sobre viagens de Lula e secretária em avião presencial: "Só quando a Marisa não estava"

O presidente Jair Bolsonaro disse na noite de ontem (28/02) que a secretária do ex-presidente Lula só viajava com este no avião presidencial quando a primeira-dama, Marisa Letícia, não estava presente. A afirmação foi proferida durante entrevista ao programa "Os Pingos nos Is", da Jovem Pan News.

VEJA MAIS

Durante a entrevista, o âncora Augusto Nunes comentou a presença da secretária Rosemary Noronha em viagens oficiais do ex-presidente Lula. “Ela coincidentemente viajava quando a primeira-dama não viajava”, afirmou.

Bolsonaro então concordou com o comentário e completou que teria provas da presença da secretária nas viagens oficiais. “Eu tenho prova testemunhal de que eles (Rosemary e o então presidente Lula) ficavam em quartos separados por uma parede e uma porta. Não sei o que faziam. Talvez as informações que ela prestava a ele eram muito importantes para essas viagens”, afirmou.

O presidente continuou a comentar sobre o uso do avião presidencial. “São tristes as informações que eu tenho sobre como era utilizado o nosso avião. O presidente tem um quarto, que foi muito utilizado por presidentes anteriores. Eu não quero falar sobre esse quarto no avião, tá certo? Por mim, tiraria aquele quarto de lá e botaria cadeiras, até para acomodar mais gente”, comentou.

O comentário de Bolsonaro sobre o uso da suíte do avião presidencial foi proferido duas semanas após a presença de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, em viagens oficiais à Rússia ser duramente criticada pela oposição e pela imprensa.