Governo nomeia novo diretor-geral da Polícia Federal

Ainda sem justificativa pública, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Paulo Maiurino, foi exonerado. Em substituição, entrará o delegado Marcio Nunes de Oliveira, que é amigo do ministro da Justiça, Anderson Torres. Trata-se do quarto dirigente da PF no mandato do presidente Jair Bolsonaro. Maiurino havia assumido o cargo em abril de 2021. As informações são da Agência Estado.

A notícia pegou de surpresa os delegados federais. O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Marcos Camargo, ressaltou que mudanças frequentes na chefia da PF fragilizam a instituição. "A prerrogativa de mudar a direção da PF não deve ser confundida com uma espécie de carta branca para destituir, em períodos tão curtos e sem apresentação de critérios objetivos, os dirigentes máximos do órgão", ressaltou, em nota.

Marcio Nunes de Oliveira ocupa atualmente o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça. Com o apoio de Bolsonaro, o ministro Anderson Torres que deve deixar o posto para disputar eleição ao Senado pelo Distrito Federal em outubro.

