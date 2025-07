Bolsas da Europa operam em baixa, com UE à espera de possível carta de Trump sobre tarifas

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ampliar a pressão comercial sobre a União Europeia (UE), com investidores à espera de que o bloco receba uma possível carta especificando a tarifa à qual estará sujeito.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,88%, a 548,07 pontos.

Trump disse ontem que a UE poderá receber uma carta sobre tarifas até esta sexta, levantando dúvidas sobre o progresso nas negociações comerciais entre a Casa Branca e o bloco.

O presidente americano também ameaçou tarifar importações do Canadá em 35% a partir de 1º de agosto, na ausência de um acordo comercial, e aventou a possibilidade de uma tarifa geral de 15% ou 20% sobre outros países, maior do que a taxa básica atual de 10%.

No noticiário macroeconômico, a indústria do Reino Unido decepcionou com uma inesperada queda de 0,9% na produção de maio. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico sofreu contração de 0,1% no mesmo mês, contrariando previsão de alta de 0,1%.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,48%, a de Paris recuava 0,88% e a de Frankfurt cedia 0,99%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham baixas de 1,32%, 0,83% e 0,17%, respectivamente.