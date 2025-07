Bolsas da Europa fecham em baixa, com maior pessimismo sobre negociação tarifária com Trump

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta sexta-feira, 11, refletindo um aumento no pessimismo sobre um acordo comercial favorável à União Europeia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao longo da semana, os índices no continente obtiveram ganhos observando as negociações, no entanto, o tom se alterou com a postura mais recente do republicano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,01%, a 547,34 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,38%, a 8.941,12 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,82%, a 24.255,31 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,92%, a 7.829,29 pontos.

Durante a semana, Ipek Ozkadeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, aponta que a falta de notícias sobre um acordo comercial entre os EUA e a UE manteve os investidores em um modo de espera e esperança e levou o Stoxx 600 aos seus níveis mais altos em um mês. Por sua vez, Trump disse ontem que a UE poderá receber uma carta sobre tarifas até esta sexta. O presidente também ameaçou tarifar importações do Canadá em 35% a partir de 1º de agosto, na ausência de um acordo comercial, e aventou a possibilidade de uma tarifa geral de 15% ou 20% sobre outros países, maior do que a taxa básica atual de 10%.

A Comissão Europeia disse que está pronta para fechar um acordo e que não planeja novas reuniões durante o fim de semana. "Nossa prioridade é chegar a um acordo em princípio com os EUA", disse o porta-voz comercial Olof Gill na reunião informativa da Comissão. "Aguardamos alguma indicação de nossos colegas americanos de que estão prontos para fazer o mesmo", concluiu, segundo o Politico.

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou que não houve avanços nas negociações comerciais com os Estados Unidos, mas acrescentou que a Europa não quer "retaliar". A Alta representante reafirmou seu compromisso com a desescalada das tensões. No noticiário macroeconômico, a indústria do Reino Unido decepcionou com uma inesperada queda de 0,9% na produção de maio. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico sofreu contração de 0,1% no mesmo mês, contrariando previsão de alta de 0,1%.

Entre as empresas, a BP subiu 3,42% em Londres, depois que alertou que quedas nos preços de petróleo e gás afetaram seu desempenho no segundo trimestre, mas afirmou que espera avanço na produção upstream e forte resultado de sua divisão de comercialização de petróleo. Em Milão, o FTSE MIB caiu 1,11%, a 40.077,88 pontos. Em Madri, o Ibex35 recuou 0,94%, a 14.009,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,27%, a 7.727,02 pontos.