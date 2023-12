Bolsa Família: Beneficiários com CPF irregular terão pagamentos bloqueados a partir de janeiro

A partir do mês de janeiro de 2024, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) fará o bloqueio dos pagamentos do Bolsa Família para beneficiários que apresentarem inconsistências nos dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF) registrados no Cadastro Único (CadÚnico). Esta medida faz parte de uma iniciativa que visa aprimorar a gestão do programa.

Os usuários que recebem o auxílio podem esclarecer dúvidas sobre a situação do CPF e do Bolsa Família através do Disque Social (121). Se o status cadastral do beneficiário for regularizado em até seis meses, o pagamento será restabelecido. Caso contrário, será cancelado.

É crucial compreender que não apenas irregularidades no CPF do titular do benefício resultam na suspensão dos repasses. Inconsistências na documentação de qualquer membro da família podem levar à interrupção do benefício. O cancelamento do CPF junto à Receita Federal ou discrepâncias na titularidade do CadÚnico são situações que ocasionam o bloqueio.

Para resolver essa situação, as famílias cadastradas devem regularizar os dados do CPF na Receita Federal. Basta acessar o site do órgão, selecionar a opção “Meu CPF” e escolher o tópico “Atualizar CPF”. Em seguida, clique em “Etapas para realização deste serviço”.

Se o CPF já estiver suspenso, o usuário deve regularizá-lo na seção “Pedido de Regularização de CPF” no portal da Receita. Caso o cidadão prefira realizar a regularização pessoalmente, pode visitar uma das unidades do órgão, sendo necessário agendar atendimento. A situação cadastral das famílias será comunicada no extrato de pagamento do benefício, disponível no aplicativo Caixa Tem.