Pará tem 1,3 milhão de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família

O Pará concentra, atualmente, o maior número de beneficiários atendidos pelo Bolsa Família em todo o país. São 1,3 milhão de famílias contempladas pelo programa social no Estado. Neste mês, o valor repassado pelo Governo Federal foi de R$ 928,3 milhões, o que indica um valor médio de R$ 714,33 por beneficiário.

Belém possui 199.033 famílias assistidas pelo programa, sendo a cidade brasileira com o maior quantitativo de beneficiários. Na sequência, estão Santarém, com 114.472, Ananindeua, com 48.424, Abaetetuba, com 41.494, e Cametá, com 30.210 famílias atendidas. Jacareacanga, no sudoeste paraense, possui o maior valor médio de benefício do Estado, com R$ 875,36. Portel, com R$ 872,29, e Juruti, com R$ 843,94, aparecem logo atrás.

Já o benefício Primeira Infância, que inclui um adicional de R$ 150 a crianças de zero a seis anos, foi garantido a 655,8 mil pessoas no Pará em outubro, através do investimento de R$ 90,5 milhões. O Benefício Variável Familiar (BVF), que garante um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, alcança 1,2 milhão de pessoas no estado, com um aporte de R$ 54,29 milhões.

Em todo o país, 21,45 milhões de famílias serão contempladas com o Bolsa Família nos 5.570 municípios brasileiros. O valor médio do benefício pago em todo o país é de R$ 688,97 e supera em 0,30% o de setembro, em foram repassados, em média, R$ 686,89 por família.