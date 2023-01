Bolsa Família 2023: confira calendário com os dias de pagamento e quem pode receber neste ano

O Governo Federal divulgou hoje (05/01) o calendário do Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil, para o ano de 2023. Os dias de saque em cada mês variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiado. Veja o calendário completo e quais os dias de saque do auxílio:

VEJA MAIS

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para se receber o Bolsa Família 2023, a família interessada deve atender os seguintes critérios:

Ter renda familiar mensal por pessoa abaixo de R$105 (situação de extrema pobreza);

Ter renda familiar mensal por pessoa abaixo de R$205 (situação de pobreza) e pelo menos um membro familiar gestante ou menor de 21 anos;

Possuir um membro familiar que receba o "Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social"

A frequência escolar das crianças da família é de 85% ou mais;

As mulheres lactantes da família recebem acompanhamento médico;

As grávidas que fazem parte do núcleo familiar realizam pré-natal;

A carteirinha de vacinação das crianças está em dia;

Possui CadÚnico atualizado

Quem era beneficiário do Auxílio Brasil deve manter seus dados atualizados no CadÚnico para continuar recebendo o saldo normalmente

NIS terminado em dígito 1

Janeiro: 18

Fevereiro: 13

Março: 20

Abril: 14

Maio: 18

Junho: 19

Julho: 18

Agosto: 18

Setembro: 18

Outubro: 18

Novembro: 17

Dezembro: 11

NIS terminado em dígito 2

Janeiro: 19

Fevereiro: 14

Março: 21

Abril: 17

Maio: 19

Junho: 20

Julho: 19

Agosto: 21

Setembro: 19

Outubro: 19

Novembro: 20

Dezembro: 12

NIS terminado em dígito 3

​Janeiro: 20

Fevereiro: 15

Março: 22

Abril: 18

Maio: 22

Junho: 21

Julho: 20

Agosto: 22

Setembro: 20

Outubro: 20

Novembro: 21

Dezembro: 13

NIS terminado em dígito 4

Janeiro: 23

Fevereiro: 16

Março: 23

Abril: 19

Maio: 23

Junho: 22

Julho: 21

Agosto: 23

Setembro: 21

Outubro: 23

Novembro: 22

Dezembro: 14

NIS terminado em dígito 5

Janeiro: 24

Fevereiro: 17

Março: 24

Abril: 20

Maio: 24

Junho: 23

Julho: 24

Agosto: 24

Setembro: 22

Outubro: 24

Novembro: 23

Dezembro: 15

NIS terminado em dígito 6

Janeiro: 25

Fevereiro: 22

Março: 27

Abril: 24

Maio: 25

Junho: 26

Julho: 25

Agosto: 25

Setembro: 25

Outubro: 25

Novembro: 24

Dezembro: 18

NIS terminado em dígito 7

Janeiro: 26

Fevereiro: 23

Março: 28

Abril: 25

Maio: 26

Junho: 27

Julho: 26

Agosto: 28

Setembro: 26

Outubro: 26

Novembro: 27

Dezembro: 19

NIS terminado em dígito 8

Janeiro: 27

Fevereiro: 24

Março: 29

Abril: 26

Maio: 29

Junho: 28

Julho: 27

Agosto: 29

Setembro: 27

Outubro: 27

Novembro: 28

Dezembro: 20

NIS terminado em dígito 9

Janeiro: 30

Fevereiro: 27

Março: 30

Abril: 27

Maio: 30

Junho: 29

Julho: 28

Agosto: 30

Setembro: 28

Outubro: 30

Novembro: 29

Dezembro: 21

NIS terminado em dígito 0