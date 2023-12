BNDES assume Coalização Verde e planeja investir US$ 20 bilhões na Amazônia em 7 anos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, durante a COP28 em Dubai, ter assumido a presidência do Comitê Diretor da Coalizão Verde. O grupo, formado por 17 bancos de fomento dos países amazônicos, em colaboração com o BID, Banco Mundial e CAF, planeja investir até US$ 20 bilhões na Amazônia nos próximos sete anos.

Lançada na Cúpula da Amazônia, realizada neste ano no Pará, a Coalizão Verde tem como meta financiar ações na floresta amazônica visando a mitigar os impactos das mudanças climáticas. As ações incluirão investimentos em atividades de reflorestamento e incentivos para o desenvolvimento econômico sustentável na região.

Resultados serão apresentados na COP 30

O Brasil assumirá a liderança da coalizão pelos próximos dois anos e os primeiros resultados dessas iniciativas serão apresentados em 2025, durante a COP 30 no Pará. A Coalizão Verde destacou que os esforços iniciais se concentrarão em quatro frentes: soluções inovadoras para mobilização de recursos, identificação das necessidades locais para novas oportunidades de financiamento, criação de um laboratório de inovação financeira e o estabelecimento de um Marco Comum de Finanças Sustentáveis.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, enfatizou a importância dessa posição do BNDES. “Essa colaboração técnica e financeira permite soluções regionais e mecanismos mais ágeis e abrangentes para encontrar alternativas sustentáveis, de um ponto de vista socioambiental, para a diversa e plural população amazônica, nas cidades e na floresta. Esse é um grande legado que a América Latina pode proporcionar para o mundo”.