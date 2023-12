Em Dubai, banco da Amazônia anuncia iniciativas sustentáveis na COP-28

Reconhecido por seu compromisso com a sustentabilidade, o Banco da Amazônia está presente na 28ª Conferência das Partes (COP-28) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC), em Dubai. Os holofotes globais se voltam para estratégias cruciais na luta contra as mudanças climáticas e lideranças mundiais se reúnem para alinhar esforços em prol do meio ambiente.

No âmbito do Consórcio da Amazônia Legal, o destaque é o lançamento do HUB da Amazônia, um espaço inovador composto por duas salas de reunião, lounge e um auditório com painéis temáticos, todos acessíveis por transmissão online.O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, o diretor de Controle e Risco, Fábio Maeda, e o gerente executivo de Estratégia de Negócio (GENEG), Misael Moreno, estão representando a instituição neste evento.

Nesta sexta-feira (01), houve o lançamento de um Fundo Verde dedicado à Emissão de Títulos Verdes. Essa iniciativa visa captar recursos destinados à conservação e recuperação de áreas na Amazônia, desempenhando um papel crucial na sustentabilidade das atividades produtivas regionais.O Banco da Amazônia está focado em alinhar a captação de recursos com a preservação da floresta.

O presidente Luiz Lessa destaca a importância desse novo modelo de negócio, enfatizando que essa abordagem não apenas financia a conservação e recuperação da floresta, mas também impulsiona a atuação robusta do Banco na região.

O Banco da Amazônia também organizou dois painéis durante a COP-28. O primeiro abordou títulos sustentáveis como alternativa de financiamento para a preservação, já o segundo, que será realizado no próximo dia 05, discutirá o papel do microcrédito no desenvolvimento sustentável.

A agenda do Banco durante o evento incluiu hoje a assinatura do instrumento de governança da Coalizão no Espaço do BID. Neste sábado (2),O HUB da Amazônia, iniciativa consolidada desde 2021, destaca-se como um ponto central nas discussões climáticas, reunindo representantes das partes signatárias da UNFCCC.

O Banco da Amazônia terá particpação ativa, concentrando-se em temas cruciais, como Economia Verde, Bioeconomia, Pecuária Sustentável, Emissão de Títulos Sustentáveis e Mercado de Carbono, contribuindo assim para resultados concretos na agenda climática global. O Banco da Amazônia reforça seu compromisso com a preservação ambiental e busca soluções inovadoras para impulsionar o desenvolvimento sustentável na região amazônica e além.