BNDES anuncia início de atuação na estruturação de projetos hidroviários envolvendo o Pará

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) estabeleceu nesta terça-feira (30/7) um compromisso com o Ministério de Portos e Aeroportos e com a

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para estruturar as concessões das hidrovias do Tocantins e do Tapajós.

O acordo marca o início da participação do banco estatal na estruturação de projetos hidroviários.

O BNDES ficará responsável pelo desenho da modelagem da concessão junto ao governo e à agência reguladora, além da realização de estudos e contratação de consultorias que auxiliarão na estruturação do projeto, conforme o Acordo de Cooperação Técnica (ACT).

A primeira concessão do banco será a do rio Tocantins. Os consultores que ajudarão na modelagem do projeto serão contratados até o final do ano e os primeiros estudos devem ser apresentados no 1º semestre de 2025.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)