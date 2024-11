Black Friday: data de promoções não gera grande movimento no comércio de Belém

O movimento de consumidores no centro comercial de Belém nesta sexta-feira (29), data em que se celebra a Black Friday, não está muito intenso. A reportagem do Grupo Liberal percorreu diversas ruas durante a manhã e encontrou poucas lojas em promoção e um fluxo moderado de pessoas no local. Os representantes de estabelecimentos que aderiram à data americana esperavam um movimento mais intenso, mas ainda não perderam a esperança para os próximos dias.

É o caso de Lidiane Gonçalves, gerente de uma loja de calçados, que está achando o fluxo muito calmo. “Não sei se vai melhorar no decorrer do dia, mas estou achando bastante calmo. Não é o esperado. Em relação a outros anos, estou achando mais fraco. Ano passado estava melhor”, lembra.

A gerente de uma loja de calçados afirma que cada cliente gasta em torno de R$ 60 a R$ 120 nas compras (Thiago Gomes / O Liberal)

Para atrair o público, a loja conta com promoções que variam de 20% a 80% sobre o preço dos calçados. A campanha foi antecipada e começou alguns dias antes da data. O que mais tem sido emplacado são as sandálias femininas, especialmente aquelas do tipo “nuvem”. Quanto ao valor, Lidiane diz que cada cliente gasta em torno de R$ 60 a R$ 120 nas compras. Nos próximos dias, a promoção vai continuar, e a gerente tem a expectativa de que o fluxo melhore no fim de semana.

Já em uma loja de roupas do comércio da capital, a gerente do estabelecimento, Mônica Silva, conta que foram preparadas muitas ofertas, principalmente nas peças em jeans, e que a promoção está sendo estendida - o início foi na semana passada e os descontos devem continuar até o quinto dia útil de dezembro. Os descontos estão altos, chegando a 90%, dependendo da peça, e isso tem atraído consumidores.

“Graças a Deus, as expectativas estão sendo atendidas. O movimento de pessoas começou junto com essa promoção. Conforme foi anunciada a Black Friday, o povo veio junto. A gente está com uma promoção de calça jeans - algumas custavam R$ 100 e hoje estão saindo a R$ 29,99. Cada cliente está gastando mais de R$ 100 por causa da promoção. Em vez de levar uma, está levando cinco”, conta a gerente.

Consumidoras aproveitam promoções

Quem esteve no centro comercial de Belém nesta sexta-feira (29) foi a autônoma Vilma Barbosa, de 32 anos. Ela achou os preços maravilhosos e acabou comprando vários itens. “Estou levando short, blusinhas e roupa de Natal, tudo no precinho, bem acessível”, diz. Na loja de calçados onde estava, Vilma buscava um tênis, também para a noite de Natal.

Autônoma, Vilma Barbosa pensou em gastar R$ 300 na Black Friday, mas acabou passando desse valor (Thiago Gomes / O Liberal)

Em relação ao valor gasto, a consumidora havia se programado para gastar até R$ 300, mas acabou extrapolando o limite. “Já passou. Ou seja, mesmo com a promoção, a gente acaba gastando bastante com as compras, a gente não consegue comprar só uma peça”, comenta. Outro plano de Vilma era usar a Black Friday para garantir os presentes de Natal, mas ela ainda não tinha certeza do que compraria.

Também autônoma, Nilda Brito, de 37 anos, esteve no comércio para fazer algumas compras e afirma que ficou satisfeita com o que encontrou e com os preços. Ela tem o costume de aproveitar a data todos os anos. Em 2024, especificamente, foi até lá em busca de calçados e roupas e encontrou o que precisava. A consumidora ainda conta que não determinou um valor para gastar na Black Friday.