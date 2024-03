Berço, carrinho e mais: saiba como e onde alugar produtos infantis em Belém

O aluguel é uma alternativa sustentável para quem busca aliar economia e praticidade, especialmente quando se trata de produtos não duráveis, ou que serão utilizados em um curto espaço de tempo. Nos últimos anos, o aluguel de produtos infantis (brinquedos, berços e carrinhos, dentre outros) é um serviço que tem se expandido em Belém e na região metropolitana. Empresárias do ramo na capital paraense explicam como funciona o serviço e quais as vantagens para os clientes que alugam esse tipo de produto.

“Nós observamos uma procura maior em períodos festivos. Por exemplo: o Círio, onde o paraense recebe muitas pessoas em casa, e aí existe a necessidade de se preparar para receber as visitas, dentre elas, os bebês”, explica Juliane Pantoja (38 anos), idealizadora da primeira loja física de aluguel de produtos infantis em Belém. Além disso, a empresária conta que nos meses de férias (julho e dezembro), os clientes procuram por itens portáteis, como carrinhos que cabem na cabine do avião, para facilitar o transporte durante as viagens.

Juliane Pantoja (38 anos), idealizadora da primeira loja física de aluguel de produtos infantis em Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O aluguel pode ser feito de forma semanal, quinzenal ou mensal, podendo ser prorrogado dependendo da necessidade dos clientes. Uma das vantagens de utilizar o serviço é a economia: “Nós temos aqui uma cadeira elétrica que custa R$ 3 mil e o aluguel mensal sai por R$ 210”, explica a idealizadora da loja, ressaltando o gasto aproximado de 7% do que seria despendido com a compra do produto.

Uma das sócias da loja é a médica Lara Alonso (33 anos), que foi obstetra de Juliane em 2019, mesmo ano de fundação da loja. “A gente acabou criando um vínculo e compartilhando muitas dificuldades da maternidade. Eu engravidei em 2021 e, quando a minha filha nasceu, eu comecei a testar os produtos da loja”, conta Lara, que utilizou a cadeira elétrica citada por Juliane por apenas dois meses para a filha, economizando mais de R$ 2.500 na utilização do item.

“A vantagem de alugar é que a gente aumenta o ciclo de vida do produto, que não vai ser utilizado só por uma família. Outra coisa é que, hoje em dia, a gente mora em espaços cada vez menores. Além de devolver pra loja, você pode testar se aquilo vai dar certo com seu bebê”, complementa Juliane, que disponibiliza inclusive fantasias para as crianças.

Brinquedos, berços, carrinhos e até fantasias estão disponíveis para aluguel (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Jeane Melo (46 anos), uma das sócias da primeira loja de aluguel de produtos infantis de Belém, fundada em 2018, diz que a cultura da sustentabilidade ainda é um desafio para a conquista de novos clientes. “Apesar de estarmos no mercado há seis anos e de já termos concorrentes, algumas pessoas ainda são um pouco receosas com este tipo de prestação de serviço. Somos conhecidas pelos amigos e pela divulgação boca a boca dos clientes que saem satisfeitos, assim como pessoas que estão em Belém a viagem e nos encontram pela internet”, explica Jeane.

Ela reitera que julho, outubro e dezembro são os períodos mais favoráveis para o aluguel de produtos portáteis. Outros itens que se destacam ao longo de todo o ano são os brinquedos que auxiliam no desenvolvimento da criança; por serem, em geral, importados, são mais caros e utilizados apenas durante determinada fase de desenvolvimento: tapete de atividades, apoiadores e centros de atividades (jumpers).

Economia e sustentabilidade

A jornalista Bruna Carvalho (34 anos) tem uma filha de 10 anos e outra de oito meses, a qual utilizou um berço portátil alugado. “Aluguei para ficar ao lado da minha cama, porque facilita a vida da mãe, que amamenta, que sabe que o bebê acorda muito à noite, de madrugada. Então, ter um apoio desse, que vai se adequando ao tamanho do bebê e cabe em qualquer quarto é muito bacana. Fora que o aluguel é bem mais em conta do que comprar, e que depois vai perder”, explica Bruna sobre o que a fez procurar pelo serviço.

A cliente de Jeane diz que utilizou o berço por quatro meses, devido ao crescimento da filha após o período. Bruna também alugou tapetes educativos e piscina de bolinha para a pequena Maria Antônia, que está com 8 meses de idade. “As vantagens são: o preço, a qualidade, a higiene e o fato de que, depois, eu não vou ficar com essas coisas estocadas dentro de casa”, finaliza.