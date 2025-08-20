Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Belém tem 60% de reservas preenchidas em hotéis para o Círio de Nazaré, indica setor

Número é menor em relação a agosto de 2024, quando a capital tinha 70% das vagas preenchidas.

Jéssica Nascimento
fonte

Procissão do Círio de Nazaré. (Foto: Marco Santos | Agência Pará)

Faltando menos de dois meses para o Círio de Nazaré de 2025 — uma das maiores manifestações religiosas do país — o setor hoteleiro de Belém começa a sentir os impactos da concorrência de outro grande evento: a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada logo após a festividade. A combinação dos dois acontecimentos está movimentando o mercado de hospedagem, mas os números deste ano mostram uma leve desaceleração nas reservas em relação a 2024.

Reservas mais tímidas em comparação com 2024

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH/PA), a média atual de ocupação nos hotéis da capital paraense está em torno de 60%, um pouco abaixo do índice registrado no mesmo período do ano passado, quando em agosto as reservas já alcançavam 70%.

“Segundo alguns hoteleiros, o movimento ainda está fraco. Em média, os hotéis do percurso da Santa (Nossa Senhora de Nazaré) ainda estão com 30% de disponibilidade. Alguns até 35%”, informou Antônio Santiago, presidente da ABIH/PA. 

“O Círio não falha”, diz sindicato

Para o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS), apesar dos números iniciais mais baixos, ainda é cedo para afirmar que haverá queda na ocupação hoteleira durante o Círio.

“Algumas reservas para o Círio acontecem com um ano de antecedência porque as pessoas se precavem, mas esse ano é atípico”, avalia Fernando Soares, assessor jurídico do SHRBS. 

“Os meios de hospedagem estão muito focados na COP 30, não que não se esteja fazendo reservas para o Círio. Está, sim. Todos os meios de hospedagem têm recebido pedidos. Ainda é precoce dizer se será maior ou menor que no ano passado, mas acreditamos que vai se manter no mesmo patamar. O Círio não falha. É o Natal dos paraenses. Nossa Senhora de Nazaré é a ‘mamãe noel’ do nosso setor”, argumentou.

Soares também pondera que muitos estabelecimentos não divulgam os dados com antecedência. “Ninguém revela os seus números. Então a gente só vai ter uma noção mesmo no início de setembro”, disse.

Realidade varia de hotel para hotel

Em meio aos dados consolidados e às estimativas, a realidade prática dos hotéis mostra uma variação significativa na ocupação. 

No bairro do Reduto, o recepcionista Max Palheta relata uma situação mais otimista:

“As ofertas de reservas de hotéis para o Círio de Nazaré de 2025 estão boas. Já temos 70% do hotel reservado para o Círio deste ano.”

No bairro de Nazaré, onde passa a procissão da Trasladação e do Círio, o movimento também está aquecido. Segundo Jeferson Medeiros, gerente de vendas de um hotel da região, a demanda tem superado as expectativas. 

“Estamos com disponibilidade e divulgação nos maiores centros emissores de nossos pacotes. Historicamente, as reservas se intensificam a partir de agosto”, afirmou.

Embora não revele os números exatos por questões de compliance, ele aponta que “restam poucas vagas” e afirma que, em comparação com o ano anterior, o cenário é ainda mais favorável. 

“Já superamos os números do ano passado para o período. Acredito que até meados de setembro alcancemos os 100%”, afirmou o gerente.

 

Economia
.
