Belém recebe o maior evento do setor de Óleo de Palma a partir desta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23.10), começa em Belém o Palmacon 2024, maior evento do setor de óleo de palma do Brasil. O encontro ocorrerá até quinta-feira (24.10), no Hangar Centro de Convenções, organizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma). O governador do estado, Helder Barbalho, estará presente na cerimônia de abertura do evento.

O evento tem como foco a disseminação de conhecimentos sobre a cadeia produtiva do óleo de palma, que inclui setores como alimentos, cosméticos e energia. Além disso, busca fomentar a inovação tecnológica e promover oportunidades de negócios entre os principais participantes do mercado.

Victor Almeida, presidente da ABRAPALMA, destacou a importância do evento para dar visibilidade a um setor que emprega mais de20 mil pessoas no estado. “Teremos painéis para discutir o potencial e crescimento da palma de óleo no país, as oportunidades e os investimentos no setor, além de abordar a importância da palma de óleo para a transição energética no mundo”, afirmou.

VEJA MAIS

Atualmente, o setor de óleo de palma no Brasil abrange aproximadamente 220 mil hectares plantados, gera mais de 20 mil empregos e envolve 2 mil agricultores familiares. A produção anual é de 570 mil toneladas de óleo, com um faturamento que supera R$ 5 bilhões.

A programação incluirá conferências que abordarão desde a agricultura e industrialização do óleo de palma até a inovação tecnológica e sustentabilidade. Um dos temas em destaque será o papel da palma como fonte de combustível renovável, especialmente em meio às discussões globais sobre integração energética e as pautas da COP30, que buscam soluções sustentáveis para o futuro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)