Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Belém recebe evento técnico sobre a transição da reforma tributária

Encontro reúne especialistas para discutir cronograma da mudança e impactos do IVA Dual

Da Redação
fonte

A programação prevê debates sobre o cronograma da reforma tributária, os impactos do IVA Dual e os desafios práticos do período de adaptação ao novo sistema (Divulgação)

A transição para o novo modelo de tributação sobre o consumo será o tema central de um evento técnico que ocorre em Belém nos dias 9, 10 e 11 de março. A programação prevê debates sobre o cronograma da reforma tributária, os impactos do IVA Dual e os desafios práticos do período de adaptação ao novo sistema, cuja implementação começa a partir de janeiro de 2026.

Promovido pelo Centro Universitário Fibra e pela Unafisco Nacional, o encontro ocorre em um momento decisivo da reforma, quando empresas, profissionais da área fiscal e contribuintes passam a se preparar para a convivência entre o sistema tributário atual e o novo modelo baseado no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

A programação do primeiro dia será dedicada à apresentação geral da reforma tributária, com painéis sobre os impactos macroeconômicos da nova tributação do consumo e a transição para o IVA Dual. Também entram em debate temas como ganhos de eficiência, competitividade, investimentos e os desafios da regulamentação, incluindo aspectos relacionados à tecnologia, gestão tributária e à atuação do futuro Comitê Gestor.

Um dos destaques do evento é a participação de José Barroso Tostes Neto, auditor-fiscal aposentado da Receita Federal e ex-secretário especial da Receita Federal do Brasil. Com atuação em cargos estratégicos da administração tributária nacional e estadual, incluindo a Secretaria da Fazenda do Pará, Tostes atualmente trabalha como consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de integrar o Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No segundo dia, o foco se volta aos impactos setoriais e aos aspectos jurídicos da reforma. A agenda inclui discussões sobre segurança jurídica no período de transição, possíveis disputas no contencioso tributário e os efeitos da nova tributação em setores como serviços, indústria, comércio e agronegócio. Também será debatido o novo pacto federativo e a redistribuição de receitas entre União, estados e municípios, com atenção aos reflexos na economia paraense.

O encerramento do evento será voltado à gestão e à adaptação tecnológica. A programação inclui debates sobre os impactos da reforma no Simples Nacional, estudos de caso com simulações de cálculo de impostos no novo modelo e discussões sobre como as administrações municipais, incluindo Belém e cidades vizinhas, vêm se organizando para a mudança no sistema tributário a partir de 2026.

Programação

Dia 1 – 9 de março

Tema: O cronograma da reforma tributária

  • 8h às 9h – Credenciamento
  • 9h às 9h30 – Abertura oficial
  • 9h30 às 10h45 – Painel: O novo sistema tributário brasileiro e impactos macroeconômicos
  • 11h às 12h – Palestra: Reforma tributária e crescimento econômico
  • 14h às 16h – Mesa-redonda: Implementação, regulamentação e desafios da transição
  • 16h30 às 17h30 – Sessão de perguntas e respostas

Dia 2 – 10 de março

Tema: Aprofundamento e aspectos jurídicos

  • 9h às 10h30 – Palestra: Impactos setoriais e federativos da reforma
  • 10h45 às 12h – Painel jurídico sobre segurança jurídica e período de transição
  • 14h às 16h – Palestra: Novo pacto federativo e impactos na economia do Pará
  • 16h às 17h – Estudo de caso com simulação de cálculo tributário
  • 17h às 17h30 – Debate aberto

Dia 3 – 11 de março

Tema: Gestão, tecnologia e perspectivas futuras

  • 9h às 10h – Seminário técnico: impactos da reforma no Simples Nacional
  • 10h15 às 11h – Mesa-redonda sobre gestão municipal
  • 11h às 12h – Palestra de encerramento: perspectivas econômicas pós-reforma
  • 13h – Encerramento e entrega de certificados
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

reforma tributária

evento sobre reforma tributária

belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ENCONTRO

Belém recebe evento técnico sobre a transição da reforma tributária

Encontro reúne especialistas para discutir cronograma da mudança e impactos do IVA Dual

15.01.26 21h25

Oportunidades de emprego

Empresa abre vagas para profissionais com curso técnico em áreas de Mecânica, Elétrica ou Eletrônica

Inscrições são exclusivas pela internet. Confira.

15.01.26 19h36

diversificação

Alckmin defende incentivo a outros modais, como hidrovias com o Pedral do Lourenço e ferrovias

Vice-presidente disse que o "Brasil é um continente" e que, por isso, "a logística é fundamental" para a questão dos transportes

15.01.26 15h28

medida cautelar

Aneel votará suspensão por 90 dias de ressarcimentos a consumidores de energia elétrica

A relatora é a diretora Agnes da Costa, que já adiantou voto a favor

15.01.26 14h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

PREÇOS SUBINDO

Crise global de memória RAM pode elevar preços de celulares e eletrônicos no Pará em 2026

Escassez global pode pressionar preços de smartphones, TVs e computadores no Pará após o primeiro trimestre, diz vendedor do setor

09.01.26 7h00

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

NOVA LEI

Nova lei do INSS proíbe descontos indevidos e exige biometria para empréstimos consignados

Regras tornam o benefício mais protegido, mas exigem mais atenção e acesso aos canais digitais, sobretudo no interior do Pará

08.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda