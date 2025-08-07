Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Belém inicia mapeamento de pontos de venda de açaí

Cadastro busca orientar políticas públicas e garantir segurança alimentar na capital paraense

Thaline Silva*
fonte

O trabalho de campo será realizado entre os dias 1º e 5 de setembro por agentes comunitários de saúde (ACSs) (David Alves / Agência Pará)

A Prefeitura de Belém inicia, em setembro, um levantamento dos pontos de venda de açaí na capital. A iniciativa integra o sistema digital “Açaí no Ponto”, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e que tem como objetivo criar um banco de dados confiável para orientar ações nas áreas de saúde, segurança alimentar e sustentabilidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito Igor Normando nesta quarta-feira (6). Segundo ele, o sistema permitirá o cadastro georreferenciado dos estabelecimentos, com dados como nome do responsável, localização e contato. A proposta é garantir melhores condições sanitárias e segurança no consumo do produto, além de promover o descarte adequado dos resíduos.

A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público do Pará (MPPA). De acordo com a promotora Érica Almeida, do Núcleo do Consumidor, a medida deve suprir a ausência de dados precisos sobre a cadeia do açaí. “Estima-se que existam cerca de 8 mil batedores artesanais em Belém, mas esse número não é confirmado. Com o levantamento, teremos informações reais sobre esses trabalhadores”, afirmou.

VEJA MAIS 

image Início da safra e tarifaço de Trump causam incerteza no mercado de açaí paraense
Aumento da oferta do fruto baixou o valor para o vendedor e o consumidor, mas tarifaço pode afetar mercado.

image China, Índia, Japão: com tarifa dos EUA, setores de exportação do Pará analisam novos mercados
Setores da carne, pescado, madeira e açaí enfrentam incertezas com tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos e já miram países como China, Índia, Japão e cidades como Dubai para tentar compensar as perdas.

O trabalho de campo será realizado entre os dias 1º e 5 de setembro por agentes comunitários de saúde (ACSs), que receberão treinamento específico para a tarefa. Com as informações coletadas, a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) poderá desenvolver ações mais direcionadas, como o monitoramento de áreas com alta concentração de batedores e campanhas de prevenção contra doenças, como a de Chagas, relacionadas à contaminação do fruto.

O prefeito destacou que a ação não tem caráter punitivo ou fiscalizatório. “É uma estratégia colaborativa. Queremos fortalecer a produção artesanal e garantir qualidade ao alimento que faz parte da nossa cultura”, afirmou Igor Normando.

Para o secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina, a medida representa um avanço na organização da cadeia produtiva do açaí em Belém. “Vamos oferecer mais segurança à população e valorizar uma atividade que é símbolo da identidade cultural e econômica da cidade”, concluiu.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

açaí

mapeamento
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Mapeamento

Belém inicia mapeamento de pontos de venda de açaí

Cadastro busca orientar políticas públicas e garantir segurança alimentar na capital paraense

07.08.25 11h54

ramo do direito

Debates sobre advocacia criminal marcam seminário em Belém; veja como participar

Evento promovido pelo IPDD celebra 15 anos da instituição com palestras de grandes nomes da advocacia criminal

07.08.25 9h00

PRESENTES ACESSÍVEIS

Camisas, sapatênis e sandálias: Comércio tem presentes de até R$ 100 para o Dia dos Pais em Belém

Com opções acessíveis no comércio do centro da capital, lojistas apostam em roupas, calçados e acessórios masculinos para aquecer as vendas na data comemorativa.

07.08.25 8h00

tarifaço de trump

Trump comemora entrada em vigor de tarifas: 'bilhões de dólares estão fluindo para os EUA'

As "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília.

07.08.25 7h28

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

Pagamento nas rodovias

Pedágio no Pará começa a funcionar em agosto: entenda a logística

Já implementado em diversas rodovias pelo território nacional, o pedágio é novidade no estado e já tem chamado atenção dos paraenses, principalmente de quem utiliza as rotas com frequência.

29.07.25 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda