Belém é a terceira capital com menor alta da inflação em março, percentual ficou em 1,47%

A Região Metropolitana de Belém foi a terceira com a menor alta da inflação no mês de março, com percentual de 1,47%, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cálculo foi divulgado nesta sexta-feira (8), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No último ano, a capital teve inflação acumulada de 3,12%.

A inflação na RMB foi puxada, especialmente, por três grupos, que tiveram a maior alta do mês três do ano: Alimentação e Bebidas (2,95%), Saúde e Cuidados Pessoais (2,39%) e Transportes (2,14%).

Os principais reajustes na alimentação ficaram com a cenoura (37,6%), a batata-inglesa (19,77%), a melancia (14,65%), o açaí (13,79%) e o tomate (13,78%). Segundo o gerente nacional do Índice de Preços do IBGE Pesquisa de Preços IPCA, Pedro Kislanov, foi uma alta disseminada nos preços.

“Vários alimentos sofreram uma pressão inflacionária. Isso aconteceu por questões específicas de cada alimento, principalmente fatores climáticos, mas também está relacionado ao custo do frete. O aumento nos preços dos combustíveis acaba refletindo em outros produtos da economia, entre eles, os alimentos”, explicou.

A alta dos combustíveis trouxe o aumento para o setor de Transportes, com destaque para o aumento do diesel (9,62%) e da gasolina (4,02%). A nível de Brasil, Kislanov afirma que houve um reajuste de 18,77% no preço médio da gasolina vendida pela Petrobrás para as distribuidoras, no dia 11 de março, e que houve também altas nos preços do gás veicular (5,29%), do etanol (3,02%) e do óleo diesel (13,65%).

“Além dos combustíveis, outros componentes ajudam a explicar a alta nesse grupo, como o transporte por aplicativo (7,98%) e o conserto de automóvel (1,47%). Nos transportes públicos, tivemos também reajustes nas passagens dos ônibus urbanos em Curitiba, São Luís, Recife e Belém”, detalha o gerente do IPCA.

Entre as demais regiões metropolitanas, o menor aumento ficou com Belo Horizonte (1,44%), seguido de São Paulo (1,46%) e Belém (1,47%). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação, ficou em 1,50% em Grande Vitória, 1,53% em Recife, 1,53% em Salvador, 1,61% em Porto Alegre, 1,67% no Rio de Janeiro, 1,69% em Fortaleza, e 2,40% em Curitiba.

Como é medido o IPCA?

O IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.