Belém-Brasília receberá obras para escoar safra de grãos

A recuperação de um trecho de 16,5 km da BR-010, mais conhecida como rodovia Belém-Brasília, está incluída no cronograma de entregas de obras previstas pelo Governo Federal para os primeiros 100 dias de gestão visando o atendimento de demandas do setor produtivo. A obra abrange três trechos, sendo um de 5 km, outro de 7,5 km e um último de 4 km, todos localizados no município de Capanema. A previsão é que revitalização esteja pronta até o final de março. Além disso, outras oito rodovias receberão investimentos.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 7, em reunião entre os ministérios dos Transportes, de Portos e Aeroportos, Agricultura e Pecuária e da Justiça e Segurança Pública, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que atuarão nas ações para facilitar o escoamento da safra agrícola de 2022/23.

Nesse âmbito, há um total 39 ações prioritárias em todo o Brasil visando melhorar a condição de rodovias, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. Segundo o Ministério dos Transportes, até abril, são prioridade as medidas que garantam as exportações pelo Arco Norte, sobretudo nos corredores que levam aos portos de Santarém (PA), Vila do Conde (PA) e Itaqui (MA); e aos do Corredor Sul-Sudeste, pelos terminais de Santos (SP) e Vitória (ES).

A razão disso é a expectativa de que o Brasil tenha neste ano uma safra recorde com mais de 141 milhões de toneladas de produtos agrários destinados ao mercado exterior. As previsões indicam ainda que o fluxo deve se intensificar a partir da segunda quinzena de fevereiro e atingir o pico entre março e abril.

No mês passado, o ministro Renan Filho já havia apresentado um plano de 100 dias em que destacou que seria dada atenção às medidas necessárias para o suporte à essa safra. São cinco eixos de atuação: revitalização, retomada e intensificação de obras rodoviárias e ferroviárias; prevenção de acidentes e redução de mortes nas rodovias federais; medidas para escoamento da safra recorde de grãos; pronto atendimento para emergências/chuvas e ações de fortalecimento para atração de investimento privado. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 1,7 bilhão ao longo desse período.

Considerando todas essas frentes de atuação, o Ministério informou ao Grupo Liberal que o Pará será beneficiado com 37 empreendimentos, que envolvem entrega de obras, novas contratações e assinatura de ordens de serviço, que abrangem nove rodovias. “Nós estamos ampliando os investimentos no país a fim de oferecer melhores condições nas nossas rodovias”, ressaltou o titular da pasta.

Ainda segundo o ministro, o governo pretende aplicar R$ 2,7 bilhões somente na revitalização das rodovias federais ligadas à exportação do agronegócio no ano de 2023, contemplando, por exemplo, a BR-163 (Cuiabá-Santarém) e a BR-158, que inicia no município de Redenção, no sudeste paraense, e segue até o estado do Rio Grande do Sul. “Todas as rodovias principais estão elencadas para receber investimentos. Nossas rodovias vão deixar de piorar e vão passar a melhorar”, frisou o ministro.

No plano de 100 dias, o trecho beneficiado da BR-163 será no contorno norte de Cuiabá, no entanto, o ministério diz que a via deve receber outros investimentos devido à sua importância para a ligação das regiões produtoras com os terminais portuários do Pará. Somente neste ano, devem passar por ela até o Porto de Vila do Conde, em Barcarena, cerca de 18 milhões de toneladas de grãos.

Confira as rodovias federais que receberão ações prioritárias do Governo Federal no período de 100 dias: