Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Batata, tomate, cebola: Belém tem deflação de 0,15% em agosto e acompanha tendência do país

Preço de alimentos básicos caiu consideravelmente na capital paraense, puxando índice geral para baixo; Belém teve desempenho semelhante ao do Brasil, que registrou deflação de 0,11% no mês.

Jéssica Nascimento

Os consumidores de Belém sentiram no bolso um alívio em agosto: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou uma deflação de 0,15% na capital paraense, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10/09) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado acompanha a tendência nacional, já que o Brasil teve deflação de 0,11% no mesmo mês. Os principais responsáveis pela queda de preços foram alimentos como arroz, feijão, batata, cebola e tomate.

image O arroz foi um dos itens que teve deflação em Belém. (Foto: Igor Mota)

Brasil registra deflação em agosto, mas inflação acumulada segue acima da meta

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, apontou uma queda de 0,11% nos preços em agosto.

A deflação representa uma desaceleração significativa em relação a julho, quando o índice havia subido 0,26% — uma diferença de 0,37 ponto percentual.

Mesmo com a queda pontual em agosto, a inflação acumulada nos últimos 12 meses chega a 5,13%, permanecendo acima da meta de 3% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). No acumulado de 2025, os preços já subiram 3,15%.

image (Foto: Igor Mota)

Além do índice nacional, outras capitais brasileiras também registraram deflação no mês, como Goiânia (-0,40%), Porto Alegre (-0,40%), Rio de Janeiro (-0,34%) e Belo Horizonte (-0,26%).

Entre os nove grupos de consumo analisados pelo IBGE, seis apresentaram queda nos preços em agosto: Habitação (-0,90%); Alimentação e Bebidas (-0,46%); Transportes (-0,27%); Comunicação (-0,09%); e artigos de residência (-0,09%).

Por outro lado, quatro grupos tiveram aumento: Educação (+0,75%); Vestuário (+0,72%); Saúde e cuidados pessoais (+0,54%) e despesas pessoais (+0,40%).

Deflação se intensifica em Belém, puxada por alimentos e transportes

Belém registrou deflação de 0,15% em agosto de 2025, segundo dados do IBGE. O índice foi superior ao registrado em julho, quando a queda nos preços foi de 0,04%, indicando uma desaceleração mais acentuada no último mês

Ainda assim, a inflação acumulada em 2025 na capital paraense já soma 3,19%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses (de agosto de 2024 a agosto de 2025) é de 5,33%.

image A cebola foi um dos itens que apresentou queda de preço em agosto em Belém. (Foto: Igor Mota)

O principal destaque entre os grupos de produtos e serviços foi a alimentação e bebidas, que apresentou deflação de 0,76% no mês, refletindo a redução nos preços de itens básicos como arroz, feijão, batata, tomate e cebola. O grupo habitação também teve queda expressiva, de 0,57%, seguido por transportes (-0,47%) e comunicação (-0,20%).

Por outro lado, alguns setores registraram aumento de preços. O grupo saúde e cuidados pessoais teve a maior alta, com 1,01%, seguido de vestuário (0,66%), despesas pessoais (0,49%), educação (0,42%) e artigos de residência (0,39%).

Cebola, batata e tomate entre as maiores quedas

Os preços dos alimentos mais consumidos nas casas paraenses despencaram em agosto e foram determinantes para a deflação de 0,15% registrada em Belém no mês. 

Entre os itens com as maiores reduções estão a cebola (-10,62%), a batata inglesa (-9,87%) e o tomate (-8,36%)

Outros alimentos também contribuíram para o alívio no bolso do consumidor, como o arroz (-2,86%), o feijão preto (-2,57%) e a farinha de mandioca (-4,85%)

O movimento de queda também foi observado em massas, como o macarrão (-2,78%), e em produtos derivados de açúcar, como o chocolate em barra e bombom (-3,47%) e o sorvete (-1,99%).

As hortaliças também seguiram essa tendência: o cheiro-verde caiu 3,48% e a alface, 1,21%

Consumidores percebem queda nos preços e destacam alívio no bolso em supermercado da capital

A deflação registrada em Belém no mês de agosto foi percebida diretamente pelos consumidores. A administradora Cris Moura afirma que a queda foi evidente, principalmente nos produtos mais consumidos no dia a dia. 

image Cris Moura. (Foto: Igor Mota)

"Teve a queda no feijão. Você tem várias opções de arroz e ele está com o preço muito bom. Dos legumes que eu consumo muito, a batata, a cebola e o tomate também tiveram queda", comentou. 

Segundo ela, antes de agosto, o feijão custava R$ 10, mas agora consegue comprar por R$ 5. A cebola, que chegava a R$ 7, hoje está em torno de R$ 4. O tomate, que já custou até R$ 12, agora pode ser encontrado por cerca de R$ 5. 

"O arroz era R$ 6, R$ 7. Agora ele foi pra R$ 3 e pouco", detalhou.

Já o trader de marketing Daniel Ribeiro avalia que a redução nos preços é resultado de uma combinação entre safra abundante e aumento da oferta no varejo. 

"O arroz teve uma safra gigantesca, então tem muito arroz estocado. O preço caiu muito. Hoje, se pesquisar, você acha arroz por R$ 2,99, enquanto o valor real costuma ser R$ 4,99 ou R$ 5,49", explicou.

Ele também destaca o surgimento de novas marcas no mercado, o que pressiona ainda mais os preços para baixo. 

image Daniel Ribeiro. (Foto: Igor Mota)

"Os donos do arroz fazem acordos com supermercados para criar marcas próprias e vender o que está estocado. Começam a aparecer marcas secundárias com preços bem mais em conta, o que vale muito a pena para o consumidor", analisou.

Daniel ainda ressalta que a competição entre atacadões é um fator importante para o consumidor economizar. 

"Hoje, num raio de dois quilômetros, você encontra três ou quatro supermercados diferentes. Se quiser comprar barato, tem que pesquisar. Um vende o açúcar mais barato, outro tem o óleo mais em conta. Quem tiver atenção consegue economizar de verdade”, avaliou. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

deflação

Inflação

ipca

belém

agosto
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

endividamento

Endividamento cresce e atinge mais paraenses

Uma outra preocupação dos paraenses é a taxa de juros mais alta

11.09.25 9h53

QUEDA NOS PREÇOS

Batata, tomate, cebola: Belém tem deflação de 0,15% em agosto e acompanha tendência do país

Preço de alimentos básicos caiu consideravelmente na capital paraense, puxando índice geral para baixo; Belém teve desempenho semelhante ao do Brasil, que registrou deflação de 0,11% no mês.

11.09.25 8h00

IMIGRAÇÃO

Evento "On the Road – Belém" apresenta oportunidades de imigração e mercado de trabalho nos EUA

A programação é gratuita e terá consultorias especializadas

11.09.25 6h00

FEIRA

Preço das frutas em Belém em setembro: saiba quais estão mais baratas e mais caras

Agosto marcou o terceiro mês consecutivo de queda nos preços médios das frutas na capital paraense

10.09.25 17h57

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

DIA NACIONAL DO AÇAÍ

Refeições com açaí movimentam até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-o-Peso

O prato mais tradicional do mercado atrai turistas, gera empregos e reforça a economia local

05.09.25 6h15

MERCADO DE FLORICULTURA

Círio e datas comemorativas impulsionam vendas e movimentam o setor de floricultura em Belém

Apesar da queda nas vendas no segundo semestre, eventos como uma das maiores festas religiosas do país impulsionam a procura por flores e decoração.

06.09.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda