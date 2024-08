Banpará registra problema técnico que afeta atendimento na manhã desta terça-feira

O Banpará registrou, na manhã desta terça-feira (13.08) problema técnico que afetou alguns serviços em suas agências e canais de atendimento. Em nota, a instituição informou que já está trabalhando para resolver a situação nas unidades do banco e retomar o atendimento o mais breve possível.

Veja a nota do Banpará:

O Banpará informa que, por problemas técnicos externos, as agências e outros canais estão com indisponibilidade no atendimento. Equipes atuam para o retorno do atendimento o mais breve possível. O Banco pede a compreensão dos clientes.

