Banco de dados do CadÚNico ficará indisponível por dois dias em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), informou que o banco de dados do Cadastro Único (CadÚnico) ficará indisponível por dois dias, na capital paraense. Nesse período, haverá manutenção e ajustes técnicos no banco de dados, provocando a indisponibilidade do sistema não apenas a capital paraense, mas em todo o Brasil, segundo a Prefeitura.

Conforme o comunicado da Funpapa, os sistemas não funcionarão nesta quinta-feira (29.08) e sexta-feira (30.08). Nesse período, a Central do Cadastro Único, localizada na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, e os 12 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Belém funcionarão com atendimento apenas para inclusão de cadastro, no horário de 8h às 14h.

"Todos os outros serviços não poderão ser realizados, como atualização de cadastro e inserção de beneficiários na tarifa social, etc. A Funpapa ressalta que todos os outros serviços ofertados nos CRAS da capital paraense serão realizados normalmente, nestes dois dias, 29 e 30 de agosto", afirma a entidade.