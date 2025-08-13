Capa Jornal Amazônia
Banco Central diz que há R$ 10,5 bilhões esquecidos nos bancos; veja se você pode sacar!

Segundo o BC, R$ 8,03 bilhões desse total são recursos de pessoas físicas e o restante são de empresas

Victoria Rodrigues
fonte

R$ 2,53 bilhões desse valor esquecido nos bancos são de empresas. (Foto: Reprodução)

O Banco Central do Brasil anunciou que existem R$ 10,56 bilhões de reais esquecidos pelos clientes em diversas instituições bancárias do país. O prazo oficial para buscar os recursos seria até o dia 16 de outubro de 2024, porém o Ministério da Fazenda informou que ainda não há um prazo estipulado para as pessoas que possuem “dinheiro esquecido” nos bancos resgatar os seus valores.

Como saber se você tem “dinheiro esquecido” em bancos?

Para consultar se você possui algum recurso para resgatar em instituições financeiras do Brasil, é importante que você siga o passo a passo abaixo:

  • Acesse a aba “Valores a Receber” no site do Banco Central do Brasil;
  • Faça o login, colocando o seu CPF e a senha do gov.br;
  • Pronto! Você poderá consultar se possui algum valor a receber;
  • Mas atenção, os recursos serão liberados somente para aqueles que fornecerem uma chave Pix para a devolução;
  • E no caso de recebimento no lugar de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para poder consultá-lo;
  • Após a checagem, você poderá entrar em contato com o seu banco para ser informado dos devidos procedimentos que deverão ser seguidos para poder sacar o valor.

Resgate automático de valores

O Banco Central do Brasil possibilita desde o dia 27 de maio deste ano a solicitação automática de resgate de valores, que é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. Para solicitar, é necessário acessar também a aba “Valores a Receber”, no site do Banco Central do Brasil, e ter a conta nível prata ou ouro, além de ter a verificação de duas etapas ativada.

"O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome", disse o Banco Central.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
