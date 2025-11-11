Balanço mostra queda generalizada de preços em produtos no Brasil

Três dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve recuos em Habitação, queda de 0,30% e impacto de -0,05 ponto porcentual; Artigos de Residência, -0,34% e impacto de -0,01 ponto porcentual; e Comunicação, -0,16% e impacto de 0,00 ponto porcentual.

Na direção oposta, os preços subiram em Vestuário (0,51%, uma contribuição de 0,02 ponto porcentual), Despesas Pessoais (0,45%, impacto de 0,05 ponto porcentual), Saúde e Cuidados Pessoais (0,41%, impacto de 0,06 ponto porcentual), Educação (0,06%, impacto de 0,00 ponto porcentual), Alimentação e Bebidas (0,01%, impacto de 0,00 ponto porcentual) e Transportes (0,11%, impacto de 0,02 ponto porcentual).

Em outubro, seis das 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram quedas de preços. Os resultados mais brandos ocorreram em São Luís (-0,15%) e Belo Horizonte (-0,15%), enquanto o mais elevado foi registrado em Goiânia, com aumento de 0,96%.