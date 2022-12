Auxílio Brasil: Governo libera calendário do benefício de dezembro; veja quando será o pagamento

O calendário de pagamento do Auxílio Brasil de dezembro será antecipado. Pelo cronograma, as famílias beneficiadas vão receber a partir do dia 12 deste mês. A medida foi pensada visando o recesso pelas festas do fim de ano.

Vale reforçar que o pagamento do benefício social é feito a partir do Número de Identificação Social (NIS) a começar do número 1 e terminar pelo 0. Mais de 21 milhões de famílias devem receber a parcela de dezembro, no valor de R$ 600.

Confira o calendário de pagamento do Auxílio Brasil:

NIS final 1 – 12 de dezembro

NIS final 2 – 13 de dezembro

NIS final 3 – 14 de dezembro

NIS final 4 – 15 de dezembro

NIS final 5 – 16 de dezembro

NIS final 6 – 19 de dezembro

NIS final 7 – 20 de dezembro

NIS final 8 – 21 de dezembro

NIS final 9 – 21 de dezembro

NIS final 0 – 23 de dezembro