Auxílio Brasil: Caixa volta a liberar empréstimo consignado

A Caixa Econômica Federal voltou a liberar o crédito consignado do Auxílio Brasil, a partir desta segunda-feira (14). O empréstimo havia sido suspenso após recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), antes do segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. As informações são do portal Metrópoles.

Depois do pleito, o crédito permaneceu bloqueado por mais algumas semanas, para o processamento da folha de pagamento do benefício. Ele voltou a ficar disponível às 7 horas de hoje.

De acordo com a Caixa, o crédito será suspenso por um breve período todos os meses. As datas e o tempo exato da suspensão não foram informados.

Como funciona o empréstimo consignado do Auxílio Brasil?

O crédito consignado é um empréstimo concedido aos beneficiários de programas como o Auxílio Brasil, onde os valores das parcelas são descontados diretamente de seus benefícios, a juros mais baixos. As parcelas dos empréstimos são contratadas em instituições financeiras cadastradas junto ao Ministério da Cidadania.

Segundo as regras atuais, é possível emprestar até 40%, o que representa um limite de R$ 2.569,34, em 24 vezes. O valor máximo mensal a ser pago é de R$ 160.

Esses R$ 160 são descontados sobre o valor-base do benefício (R$ 400), e não sobre os R$ 600 que serão pagos até dezembro e devem ser prorrogados para o ano que vem.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).