O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Aumento da tarifa encarece preço das passagens no terminal de Belém para o Réveillon

Tarifas de embarque administradas pela Sinart, concessionária que administra o terminal, subiu 15,32%

O Liberal

Muitos paraenses que planejam viajar para o Réveillon 2025, a partir da capital Belém, enfrentam custos de deslocamento mais elevados devido a reajustes acumulados e ao aumento das tarifas de embarque. Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), divulgada nesta segunda-feira (29/12), revela que os gastos com transporte já estão, em média, 15% mais caros em comparação ao mesmo período de 2024, cenário agravado pela elevação de 15,32% nas tarifas administradas pela Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), que começou a vigorar em 5 de dezembro de 2025 no Terminal Rodoviário de Belém.

Desde a semana passada, a movimentação de saída da capital para outros municípios do estado e até para outras unidades da federação é intensa. Além das despesas típicas da época, como alimentação e lazer, os custos com deslocamento ganham um peso significativo no orçamento familiar.

Assim como observado nos principais feriadões ao longo do ano, o intenso movimento de saída da capital deve mobilizar todos os modais de transporte disponíveis, incluindo aéreo, rodoviário e fluvial.

No caso do transporte rodoviário de passageiros, tanto intermunicipal quanto interestadual, consumidores precisam ficar atentos aos horários, oferta de serviços, condições de viagem e, especialmente, aos preços para o Réveillon. Desde 5 de dezembro de 2025, as tarifas da Sinart - embutidas nos valores das passagens - sofreram um aumento de aproximadamente 15,32%, impactando diretamente o valor final pago pelos passageiros. Na prática, os novos valores passaram a ser:

  • Viagens metropolitanas (até 100 km): de R$ 1,14 para R$ 1,31
  • Viagens intermunicipais (entre 101 e 200 km): de R$ 2,63 para R$ 3,03
  • Viagens intermunicipais (acima de 201 km): de R$ 3,15 para R$ 3,63
  • Viagens interestaduais: de R$ 5,06 para R$ 5,84

Esses aumentos reforçam a pressão sobre o orçamento das famílias paraenses justamente no período de maior deslocamento do ano. O DIEESE/PA realizou novas pesquisas nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, coletando os preços das passagens de ônibus intermunicipais com saída do Terminal Rodoviário de Belém para os principais municípios paraenses: 

  • Abaetetuba: em torno de R$ 38,00
  • Barcarena: cerca de R$ 32,00
  • Bragança: aproximadamente R$ 92,15
  • Cametá: em torno de R$ 107,29
  • Capanema: cerca de R$ 68,03
  • Castanhal: aproximadamente R$ 14,00
  • Capitão Poço: em torno de R$ 75,00
  • Colares: cerca de R$ 35,00
  • Marudá: aproximadamente R$ 60,00
  • Marabá: entre R$ 175,00 e R$ 330,00
  • Paragominas: entre R$ 120,00 e R$ 160,00
  • Salinópolis: cerca de R$ 92,15
  • São Caetano de Odivelas: em torno de R$ 35,00
  • Tucuruí: entre R$ 146,00 e R$ 157,47
  • Vigia: aproximadamente R$ 30,00

Valores para a Ilha de Mosqueiro e transporte fluvial

As pesquisas realizadas pelo DIEESE/PA mostram ainda que, para quem pretende se deslocar até a ilha de Mosqueiro durante o período de virada do ano, os valores atuais são de R$ 7,40. É importante destacar que, aos domingos e feriados, o transporte urbano para a ilha permanece gratuito, o que ameniza parcialmente o impacto para parte dos usuários. Já no caso das cooperativas de transporte de passageiros, modal também bastante utilizado, o custo da passagem gira em torno de R$ 15,00, praticamente o dobro do valor do transporte regular.

No transporte fluvial, o DIEESE/PA também identificou preços elevados nas passagens com saída dos terminais hidroviários de Belém. Atualmente, os valores variam entre R$ 40,00 e mais de R$ 60,00 para destinos turísticos tradicionais do Pará, como Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras. Para viagens mais longas, os custos tornam-se significativamente mais altos:

  • Santana/AP: entre R$ 300,00 e R$ 450,00
  • Manaus/AM: entre R$ 300,00 e R$ 450,00

Esses preços representam um desembolso mais elevado para quem opta por esse modal.

Viagens interestaduais também mais caras

O DIEESE/PA levantou ainda os preços das passagens rodoviárias interestaduais para aqueles que aproveitarão a virada de ano fora do estado. Com saída do Terminal Rodoviário de Belém, os valores podem chegar a:

  • São Luís/MA: aproximadamente R$ 300,00
  • Brasília/DF: cerca de R$ 705,00
  • Fortaleza/CE: em torno de R$ 663,00
  • São Paulo/SP: aproximadamente R$ 963,00
  • Rio de Janeiro/RJ: perto de R$ 980,00

O Departamento alerta para a necessidade de atenção por parte dos consumidores quanto às condições de venda, uma vez que, em períodos de maior demanda, é comum a redução de promoções ou a retirada de descontos.

Economia
.
