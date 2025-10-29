Atacadista revela o produto mais vendido no Pará durante campanha

Comemorando 51 anos em 2025, uma das principais campanhas promocionais do setor de atacarejo já movimenta o varejo paraense. Em apenas dez dias, desde o início da ação no dia 1º de outubro, mais de 400 mil quilos de arroz parboilizado foram vendidos nas lojas do Assaí no Pará, consolidando o produto como o mais procurado no estado.

Outros itens que lideram a preferência do público são o óleo de soja e a água mineral. A campanha, que segue até 31 de outubro com o tema “Mais que preços baixos, suas compras grátis”, é considerada a maior do ano para a rede, com centenas de ofertas disponíveis nas oito unidades paraenses.

Compras grátis de até R$ 750 são sorteadas nas lojas

Durante o período da ação promocional, o Assaí oferece centenas de ofertas em parceria com 30 marcas participantes. Os descontos valem tanto nas lojas físicas quanto no aplicativo Meu Assaí, disponível gratuitamente nas plataformas digitais.

A cada compra, os clientes concorrem automaticamente a milhares de compras grátis de até R$ 750, com sorteios realizados diretamente no caixa. Além disso, a campanha oferece um prêmio final de R$ 1 milhão em certificado de ouro.

Rede tem oito lojas no Pará e aplicativo com ofertas exclusivas

Com presença em todas as regiões do país, o Assaí possui mais de 300 unidades no Brasil, incluindo oito no Pará. Os endereços podem ser consultados no site oficial: www.assai.com.br.

Reconhecida no setor de atacarejo, a rede é considerada a marca mais valiosa do segmento no Brasil e foi destaque no ranking Global Powers of Retailing 2025, da consultoria Deloitte.