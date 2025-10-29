Atacadista revela o produto mais vendido no Pará durante campanha
Arroz parboilizado lidera vendas em campanha de aniversário que sorteia compras grátis até 31 de outubro
Comemorando 51 anos em 2025, uma das principais campanhas promocionais do setor de atacarejo já movimenta o varejo paraense. Em apenas dez dias, desde o início da ação no dia 1º de outubro, mais de 400 mil quilos de arroz parboilizado foram vendidos nas lojas do Assaí no Pará, consolidando o produto como o mais procurado no estado.
Outros itens que lideram a preferência do público são o óleo de soja e a água mineral. A campanha, que segue até 31 de outubro com o tema “Mais que preços baixos, suas compras grátis”, é considerada a maior do ano para a rede, com centenas de ofertas disponíveis nas oito unidades paraenses.
Compras grátis de até R$ 750 são sorteadas nas lojas
Durante o período da ação promocional, o Assaí oferece centenas de ofertas em parceria com 30 marcas participantes. Os descontos valem tanto nas lojas físicas quanto no aplicativo Meu Assaí, disponível gratuitamente nas plataformas digitais.
A cada compra, os clientes concorrem automaticamente a milhares de compras grátis de até R$ 750, com sorteios realizados diretamente no caixa. Além disso, a campanha oferece um prêmio final de R$ 1 milhão em certificado de ouro.
Rede tem oito lojas no Pará e aplicativo com ofertas exclusivas
Com presença em todas as regiões do país, o Assaí possui mais de 300 unidades no Brasil, incluindo oito no Pará. Os endereços podem ser consultados no site oficial: www.assai.com.br.
Reconhecida no setor de atacarejo, a rede é considerada a marca mais valiosa do segmento no Brasil e foi destaque no ranking Global Powers of Retailing 2025, da consultoria Deloitte.
