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Economia

Associação Comercial do Pará participa de reunião estratégica para impulsionar o turismo no estado

Encontro abordou iniciativas para atrair eventos de grande porte e projetos que agreguem valor para o setor

O Liberal
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Convidada pelo governo estadual, ACP compôs a reunião no Palácio do Governo sobre o desenvolvimento do turismo no Pará (Foto: Leonardo Loureiro)

A Associação Comercial do Pará marcou presença na reunião, realizada no Palácio do Governo, em Belém, na segunda-feira (11), para “Apresentação do Plano de Trabalho à Captação de Grandes Eventos". Convidada pela secretaria de turismo do Pará (Setur), a ACP participou das discussões junto a instituições parceiras interessadas em fomentar cada vez mais o segmento turístico no Pará.

A reunião foi uma iniciativa conjunta do Governo do Estado com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que apresentou uma plataforma estratégica inovadora para impulsionar o setor turístico e atrair eventos de grande porte para a região, unindo diversas instituições interessadas no desenvolvimento econômico e social, bem como o trade turístico.

O convite a essas instituições, incluindo a ACP, visa garantir uma participação ativa e contínua. De acordo com a ACP, a partir de agora a meta é sustentar a crescente movimentação econômica, com hotéis cheios e restaurantes movimentados, assegurando que o Pará permaneça um destino vibrante e com uma economia em constante expansão.

Ovídio Gasparetto, vice-presidente da ACP, ressaltou a importância da colaboração durante a reunião. "A ACP está à disposição do secretário (Setur) e de todo o setor para juntos, encontrarmos soluções que tragam mais visibilidade ao turismo em nosso estado", afirmou Gasparetto.

Com um legado que se estende desde 1819, a Associação Comercial do Pará (ACP) consolida-se como uma das organizações empresariais de maior prestígio no país. Ao longo de seus 207 anos, a entidade tem sido o pilar da defesa do setor produtivo paraense, atuando estrategicamente em políticas públicas e na otimização do ecossistema de negócios regional.

A ACP considera que a sinergia entre o poder público e o setor privado é fundamental para consolidar o Pará como um polo turístico e de eventos de relevância nacional e internacional, gerando desenvolvimento sustentável para toda a população.

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