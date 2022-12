Aspas celebra fornecedores e concede o título de Supermercadista Honorário a José Fernando Júnior

O setor supermercadista paraense reuniu-se, na noite deste sábado (3), na sede campestre da Assembleia Paraense, em Belém, para a entrega da 30ª edição do Prêmio Fornecedor Destaque, concedido às empresas Castelo Distribuidora; CCGL; Dismelo; Distribuidora Estrela do Norte; Mariza Foods; Mercúrio Alimentos; Ocrim e Unilever, e, também, para a concessão do título de Supermercadista Honorário, outorgado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, José Fernando de Mendonça Gomes Júnior.

Segundo o presidente da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), Jorge Portugal, anfitrião da festa, o Prêmio Fornecedor Destaque tem como objetivo reconhecer as empresas e indústrias que mais contribuíram com o setor ao longo do último ano, fornecendo os melhores produtos aos consumidores, com presteza e qualidade.

"Além de este evento constituir a festa de final de ano do setor supermercadista, que já é realizada há trinta anos, também fazemos questão de homenagear as empresas que se destacam durante o ano todo como fornecedoras. São as empresas que nos atenderam bem, que se destacaram com o lançamento de novos produtos, com o fornecimento de produtos de qualidade, então, nada mais justo que fazermos esse reconhecimento", pontuou.

Em seu discurso, o presidente da Aspas agradeceu à categoria, por ter sido reconduzido ao cargo, para dirigir a entidade de 45 anos de existência pelo quarto mandato consecutivo. Ele também lembrou as dificuldades enfrentadas pelo setor durante o período da pandemia de Covid-19 e agradeceu pela parceria com as autoridades do Estado nesse momento delicado de saúde pública.

Jorge Portugal ainda explicou que, além do Prêmio Fornecedor Destaque, a noite deste sábado também marcou a entrega do título de Supermercadista Honorário ao secretário de Desenvolvimento Econômico, José Fernando de Mendonça Gomes Júnior e que este é um reconhecimento não regular, ou seja, não acontece em todos anos.

"Isso acontece apenas quando uma pessoa de fato se destaca na parceria e trabalho junto ao setor. E, no caso, o secretário José Fernando vem se notabilizando pelo empenho e dedicação não somente para o setor supermercadista, como para todo o setor produtivo do Estado, fazendo realmente a diferença em prol do desenvolvimento do Pará", disse, acrescentando que, hoje, a Aspas conta com 38 associados e mais de 100 lojas.

O Supermercadista Honorário de 2022, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, dedicou a honraria a toda a equipe da Secretaria e disse que o trabalho exitoso realizado hoje no Estado só é possível graças ao ambiente de negócios favorável criado pela gestão Helder Barbalho.

"O governador Helder tem total confiança no trabalho de todos os seus secretários e nos dá liberdade para que a gente possa trabalhar. Então assim, só aumenta a responsabilidade de todos nós. Eu fico muito feliz por conseguir desenvolver essa parceria com a Aspas, com o setor supermercadista e todo o setor produtivo do Estado. Queremos continuar construindo as políticas públicas de desenvolvimento do Estado em parceria com o setor produtivo. Estamos à disposição na Sedeme para receber propostas do setor produtivo e implantá-las", frisou.

Segundo o secretário, o ano de 2023 promete ainda mais crescimento e desenvolvimento para o Estado.

"As nossas expectativas são as melhores possíveis, porque nós temos um planejamento e vem muita coisa boa pela frente. Temos indústrias se instalando em Marabá, abertura de novas lojas e quem vai ganhar com tudo isso é a nossa sociedade. Para se ter ideia, ano que vem, vamos ter aqui a maior feira de mineração da América Latina, que é a Exposibram. Isso sem falar das feiras normais, que já acontecem, como é o caso da Pará Negócios, um grande exemplo de sucesso que está ocorrendo neste momento", concluiu.