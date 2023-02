Após rombo nas Americanas, Marisa tenta negociar dívida milionária com bancos

Após o rombo bilionário das Americanas vir à tona, a Lojas Marisa, uma das mais tradicionais redes varejistas de moda feminina do país, também teve reveladas dívidas que somam cerca de R$ 600 milhões junto a bancos. A empresa não chegou a procurar a Justiça em busca de proteção contra credores, como fez a Americanas, mas está com o caixa apertado e vencimentos próximos. Nessa situação, a Marisa se antecipou e decidiu conversar com bancos para tentar reescalonar as dvídidas. As informações são do Estadão e Folha de São Paulo.

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, o banco de investimentos independente BR Partners foi contratado para prestar assessoria no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para "apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos".

Ao final de setembro, a dívida líquida ajustada era de R$ 566,1 milhões, de acordo com o balanço do terceiro trimestre da varejista. Já o patrimônio líquido da empresa atingia R$ 974 milhões.

Na noite de terça-feira (7), a companhia anunciou renúncia do presidente-executivo Adalberto Pereira Santos, que havia assumido em março do ano passado, e do membro independente do conselho de administração Marcelo Adriano Casarin. Com a saída de Santos, o vice-presidente comercial da Marisa, Alberto Kohn de Penhas, vai assumir a presidência executiva de maneira interina, enquanto um novo presidente é selecionado. Também será nomeado um novo membro para o conselho, no lugar de Casarin.

A Marisa tem mais de 340 lojas em todas as regiões do país.