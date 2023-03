Após dobrar oferta para mais de US$ 2 bilhões, maior banco da Suíça compra Credit Suisse

O Banco Nacional da Suíça anunciou, neste domingo, que a maior instituição financeira do país, o UBS Group AG, adquiriu o Credit Suisse. As negociações estavam em curso e foram moderadas pelo governo suíço. Inicialmente, foi divulgada uma oferta de US$ 1 bilhões do UBS para compra do Credit Suísse. Porém, mais tarde, o valor oferecido informado já era de mais de R$ 2 bilhões.

A oferta final ainda não foi divulgada. Segundo informações publicadas pela agência Reuters, o acordo também inclui uma assistência de liquidez de 100 bilhões de francos suíços (o equivalente a cerca de US$ 108 bilhões).

A última semana foi conturbata para o Credit Suisse, que viu as próprias ações caírem 20% na quarta-feira (15), em meio à turbulência no mercado financeiro iniciada após a falência dos bancos americanos Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank.

"Com a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, foi encontrada uma solução para garantir a estabilidade financeira e proteger a economia da Suíça nessa situação excepcional", afirmou o BC suíço.