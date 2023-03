Banco Credit Suisse pode ser comprado por US$ 1 bilhão

O grupo UBS Group AG fez uma oferta para comprar o banco Credit Suisse por até US$ 1 bilhão, afirma reportagem do jornal "Financial Times". De acordo com a publicação, o acordo pode ser fechado ainda neste domingo (19), porém a instituição não estaria disposta a formalizar a venda.

As ações do Credit Suisse tiveram queda de mais de 20% na semana passada. A desvalorização foi motivada principalmente pela negativa do seu principal acionista - Saudi National Bank – de fazer uma maior injeção de recursos na instituição.

A alternativa encontrada foi o pedido de empréstimo de US$ 54 bilhões (o equivalente a R$ 285 bilhões) ao Banco Central da Suíça. O valor seria suficiente para manter a liquidez de suas operações e evitar um colapso que poderia impactar outros mercados.

Com o anúncio das medidas, na última sexta-feira, as ações do Credit Suisse subiram, sendo negociadas a cerca de US$ 2,01 (R$ 10,64). Esse seria um impeditivos para a venda, visto que a oferta do grupo UBS cobriria o valor das ações por apenas US$ 0,27 (R$ 1,43).