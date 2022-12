Após 8 anos de contas no vermelho, Governo Federal projeta superávit de R$ 34,1 bi em 2022

Após uma trajetória de oito anos com as contas no vermelho, o Governo Federal estima significativa melhora nas contas públicas para 2022, como resultado, principalmento, do bom desempenho da arrecadação. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia, nesta quinta-feira (22), deve se registrado um superávit primário de R$ 34,1 bilhões neste ano - acima, inclusive, dos R$ 23,4 bilhões projetados pelo Governo, no final de novembro. As informações são do G1 Nacional.

Isso significa que o governo deve gastar menos do que a arrecadação do ano, sem contar as despesas com a dívida pública. Dados da Receita Federal apontam que, no acumulado de janeiro a novembro, a arrecadação federal somou R$ 2 trilhões - o melhor resultado para o período, desde o início da série histórica, em 1995.

Cenário em 2023

As projeções apontam, porém, que as contas podem voltar ao vermelho em 2023, registrando um déficit primário - quando as despesas do governo superam as receitas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. O projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional com a proposta de Orçamento para 2023 já previa um déficit de R$ 63,7 bilhões, sendo que na versão aprovada aprovada nesta quinta-feira (22) pelos parlamentares, esse valor subiu R$ 231,5 bilhões.

A proposta aprovada acrescentou o espaço previsto na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição para gastos correntes e investimentos.

Desbloqueio de recursos

Ainda de acordo com o Ministério da Economia, houve um desbloqueio de R$ 7,56 bilhões do Orçamento de 2022, depois que uma Medida Provisória, editada na última quinta-feira (15), permitiu a abertura de crédito extraordinário para pagamento de despesas previdenciárias. A MP liberou R$ 7,56 bilhões para a previdência social via crédito extraordinário.