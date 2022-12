Haddad anuncia economista Bernard Appy como secretário especial para a reforma tributária

Fernando Haddad (PT), futuro ministro da Fazenda, confirmou, nesta terça-feira (13), que o economista Bernard Appy será secretário especial para a reforma tributária, quando iniciará o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Considerado uma das maiores autoridades do país na área tributária, Appy é autor de uma das propostas que já tramitam no Congresso Nacional. Ele já trabalhou, também, no Ministério da Economia nas duas gestões do presidente Lula (de 2003 a 2010). As informações são do G1 Economia.

De acordo com Haddad, um dos grandes desafios que a nova gestão irá enfrentar é “corrigir erros que foram cometidos este ano” na política econômica. Desta forma, juntos, eles irão discutir a criação de uma nova âncora fiscal para o país, e o Appy fará parte dela.

"Nós pretendemos corrigir essas distorções sem tirar o pobre do orçamento, porque nós temos um compromisso com a questão social. Não podemos admitir a volta da fome, a corrosão do poder de compra dos salários, o que está acontecendo. Mas isso tem que ser compatibilizado com trajetórias [de gasto] sustentáveis", afirmou.