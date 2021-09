Aplicativos de transporte reajustam valor da corrida repassado aos motoristas

Dois dos aplicativos de transportes mais utilizados no País - Uber e 99 - informaram que o valor das corridas repassados para os motoristas sofrerão reajuste por conta da alta dos combustíveis. A primeira plataforma declarou que não haverá aumento para o passageiro, apenas no ganho das viagens para os motoristas com a modalidade UberX, a mais popular, em 35%. Já a 99 adiantou que deverá aplicar às tarifas um aumento entre 10% e 25%.

O reajuste feito pela 99 e que impactará no bolso do consumidor foi autorizado em mais de 20 regiões metropolitanas, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Fortaleza, Salvador, São Luís, João Pessoa e Maceió. "O aumento revisa os ganhos dos motoristas parceiros e foi definido levando em consideração a manutenção do equilíbrio da plataforma, para possibilitar que a população continue tendo acesso a um meio de transporte financeiramente viável, seguro e eficiente", alegou a companhia.

Não é de hoje que os motoristas dos dois aplicativos se queixam dos valores repassados à categoria frente às constantes altas no preço do combustível, o que tornou a atividade mais despendiosa que lucrativa. O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, Eduardo Lima de Souza, chegou a afirmar que 25% dos motoristas de aplicativo deixaram de trabalhar para as plataformas desde o início da pandemia.