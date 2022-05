ApexBrasil lança programa que irá qualificar empresas do Pará e Amapá para o comércio exterior

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) lança na próxima terça-feira (03), um instrumento de apoio à exportação nos estados do Pará e do Amapá: um Núcleo do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex). Na região, o Peiex será executado por meio de uma parceria da ApexBrasil com a Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá. Essa parceria atenderá 100 empresas paraenses e 25 empresas amapaenses até o fim de 2023.

O lançamento presencial, em Belém, será realizado no prédio da Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá, a partir de 8h30 e poderá ser acompanhado de forma virtual por aqui. Já em Macapá, o polo PEIEX será lançado no Sebrae da capital, no mesmo horário, e também assistido on-line por meio digital.

O Programa capacita empresas brasileiras para o processo de exportação de produtos e serviços de forma planejada e segura. Em âmbito nacional, nos últimos 13 anos, o programa já qualificou mais de 25 mil empresas para a exportação. No conjunto Pará e Amapá, mais de 500 empresas foram qualificadas desde 2013.

Para o diretor-presidente da Fundação Guamá, Rodrigo Quites, é uma excelente oportunidade para que as empresas do Pará e Amapá. "Para que possam crescer e consolidar seus esforços para a exportação, com apoio de uma equipe técnica altamente qualificada. Além disso, a participação da Fundação Guamá permite o fortalecimento da sinergia entre as instituições de ciência e tecnologia e as empresas da região, o que fortalece sobremaneira a competitividade regional”, destaca.

A participação no programa é gratuita e podem se inscrever empresas de todos os setores e porte com CNPJs ativos, produto ou serviço exportável, que desejam se qualificar para exportação em até dois anos e tenham condições de aumentar sua produção ou dedicar parte dela para atender clientes internacionais. Possibilidade de adaptar produtos e serviços para o mercado internacional, disponibilidade para melhorias de gestão e recursos financeiros para investir na exportação (ou concordem em exportar de forma indireta) também são critérios observados.

Como participar

A metodologia do programa é aplicada por meio de visitas de monitores e técnicos do PEIEX. Após uma série de visitas técnicas, que podem ser presenciais ou remotas, o empresário recebe um plano de trabalho, contendo assuntos teóricos e práticos relativos à exportação que devem ser implementado durante o processo de qualificação.

Para ser considerada qualificada, a empresa deve receber todas as informações estabelecidas no plano de trabalho. Na etapa final do trabalho de qualificação, as empresas recebem um Plano de Exportação, no caso de empresa de bens, ou um Mapa de Valor, no caso de empresas de serviços, elaborado em conjunto com o Técnico do PEIEX. Nele, constam informações estratégicas e operacionais para exportação.