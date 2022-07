ANTT reajusta o atualiza piso mínimo de frete rodoviário com reajuste médio de 0,87% a 1,96%

Uma nova tabela com preços mínimos de frete rodoviário foi aprovada pela diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), estabelecendo reajuste médio que vai de 0,87% a 1,96%. O último reajuste foi há menos de um mês, e ficou de 7,06% a 8,99%. Na ocasião, a alteração foi aprovada após ser constatada variação superior a 5% no preço do óleo diesel praticado na bomba dos postos de varejo no mercado nacional em relação aos valores de referência utilizados na tabela do frete anterior. As informações são da Agência Estado.

VEJA MAIS

A nova atualização se baseia na regra legal de que a agência reguladora deve reajustar a tabela até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano.

Essa Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi instituída pelo governo de Michel Temer, em 2018, após greve nacional dos caminhoneiros que paralisou o abastecimento do País.

O relatório chancelado nesta terça-feira aponta que o reajuste médio para transporte rodoviário de carga/lotação foi de 1,96%. Para contratação apenas de veículo automotor de cargas, 1,51%. Já no transporte rodoviário de carga/lotação de alto desempenho, o reajuste médio foi registrado em 1,30%, e de 0,87% para contratação apenas do veículo automotor de carga de alto desempenho.

Para essas atualizações, são levados em conta fatores como a aplicação do valor do diesel S10 de 7,583 reais por litro, referente aos valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) para o período de 10/07/2022 a 16/07/2022.