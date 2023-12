Ano-Novo deve elevar vendas de bebidas em até 6% nos supermercados do Pará, segundo Aspas

A venda de bebidas, especialmente as alcoólicas, deve crescer até 6% nos supermercados do Pará neste final de semana de Ano-Novo, em relação ao mesmo período de 2022, segundo estimativa da Associação Paraense de Supermercados (Aspas). A virada do ano será no domingo à noite, e quem planeja viajar ou curtir sua cidade com familiares e amigos já está garantindo o estoque de bebidas.

O presidente da entidade, Jorge Portugal, explica que, como no Ano-Novo não há muita preocupação com a ceia, o foco dos consumidores é nas cervejas e destilados. “Depois do Natal, que tem mais comida, no Ano-Novo o que mais se vende é bebida, a procura maior hoje é por bebida. Cerveja é a principal, mas as destiladas também saem. O vinho, por exemplo, teve um grande aumento na procura”, enfatiza.

Na opinião de Portugal, a estabilidade no preço do dólar, que hoje está mais barato que no ano passado, a uma média de R$ 4,80, movimentou a economia local, afinal, muitas bebidas alcoólicas são importadas. “Eu diria que a perspectiva é de um aumento de 5% a 6%. E a procura é variada, depende do poder aquisitivo das classes. A e B procuram destilados e cervejas puro malte, enquanto C e D buscam as bebidas mais em conta”. Nos supermercados, segundo ele, o tipo mais procurado é o puro malte, entre as cervejas.

Empresário não sente alta

Em um depósito de bebidas de Belém, no bairro da Pedreira, esse fluxo de consumidores ainda não foi notado, mesmo a poucos dias do Réveillon. O proprietário da conveniência, Júnior Noronha, afirma que, no Natal, o movimento estava maior, e que no ano passado vendeu mais. “Desde o Natal o movimento está fraco, esperava vender mais e não está tudo isso, ano passado foi melhor”, relata.

De acordo com ele, a venda cai ainda mais nesses últimos dias antes da festa porque muitas pessoas viajam, por isso ele não tem boas expectativas para o final de semana. Mesmo assim, vai abrir até domingo. “Vamos funcionar até domingo, abrindo todo dia não está dando para pagar as contas, imagina fechando”. No local, os tipos de bebidas são variados e incluem sucos, vinhos, cachaças, vodkas, uísques, cervejas e outros. O que mais sai, segundo Júnior, é a cerveja, principalmente a lata e a long neck, que são mais fáceis de transportar.