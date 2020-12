Aneel convoca reunião extraordinária para discutir isenção das contas no AP

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convocou reunião extraordinária nesta quarta-feira, 10, para discutir a regulamentação da isenção das contas de luz para os moradores do Amapá.

A medida, editada pelo governo federal no final de novembro, foi uma resposta à crise energética no Estado, que ficou quase quatro dias sem energia elétrica. O apagão afetou o fornecimento do serviço em 14 dos 16 municípios.

Para bancar a isenção, o governo editou crédito extraordinário de R$ 80 milhões para o Ministério de Minas e Energia (MME). Os recursos serão transferidos para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).