Aneel aprova consulta sobre sistemas de medição elétrica no processo transição energética

Os chamados medidores inteligentes, em tese, podem mensurar com exatidão a qualidade da energia elétrica, como dados mais apurados de consumo, em detrimento dos medidores analógicos

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, a abertura de consulta pública para tratar de possíveis mudanças que poderão ser adotadas nos sistemas de medição, aqueles necessários para faturamento ou apuração de parâmetros de qualidade da energia elétrica. A reguladora quer tratar, especificamente, de aprimoramento desses mecanismos no contexto de transição energética.

A consulta ficará aberta no período de 29 de janeiro a 16 de março de 2026. Ainda não há proposta fechada e a consulta vai tratar da chamada análise de impacto regulatório de eventuais mudanças.

A discussão atual indica possíveis barreiras regulatórias à implantação de sistemas de medição inteligentes no contexto de transição energética no Brasil.

Os chamados medidores inteligentes, em tese, podem mensurar com exatidão a qualidade da energia elétrica, como dados mais apurados de consumo, em detrimento dos medidores analógicos.

Alguns avanços na regulação podem incluir, por exemplo, funcionalidades mínimas para o medidor inteligente e critérios para formulação do plano de implementação de medição inteligente.

