Anatel libera sinal 5G para Castanhal, no Pará

Castanhal, no Pará, e outros 346 municípios brasileiros passaram a ter autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para transmitir o sinal da nova rede 5G puro da faixa 3.5GHz, a partir desta segunda-feira (27). Com essa decisão, tomada durante reunião realizada na última quinta-feira (23) pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), o Brasil soma 487 localidades com a liberação do 5G. Juntas elas possuem 86 milhões de habitantes (40% da população).

As localidades que tiveram liberação nesta segunda estão distribuídas em 23 estados. São eles:

Minas Gerais (50 cidades)

Goiás (48)

Rio Grande do Sul (33)

Paraná (32)

Santa Catarina (21)

Ceará (18)

Bahia (17)

Rio de Janeiro (15)

Rio Grande do Norte (14)

São Paulo (13)

Maranhão (13)

Amazônia (12)

Piauí (12)

Alagoas (11)

Tocantins (9)

Pernambuco (9)

Paraíba (6)

Roraima (4)

Mato Grosso (3)

Sergipe (3)

Amapá (2)

Rondônia (1)

Pará (1)

A liberação não quer dizer que os municípios já terão o sinal ligado. As prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz precisam solicitar à Anatel o licenciamento e ativações de estações de 5G nessas localidades. O prazo para as operadoras ativarem o sinal aos clientes é extenso e obedece um cronograma estabelecido pela Anatel, que considera o número de habitantes das cidades.

VEJA MAIS

No caso de municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes (1.174 municípios), por exemplo, o cronograma de atendimento estabelece metas ano a ano até 2029. Para 2023, até 31 de julho, as empresas terão que ampliar a quantidade de antenas nas capitais dos estados e no Distrito Federal, com no mínimo uma antena para cada 50 mil habitantes, conforme o compromisso firmado.