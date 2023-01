Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará ativam 5G e devem receber sinal em breve

Quatro municípios do Pará estão aptos a ativar o 5G, após decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável pela implementação da tecnologia no país, que antecipa o acesso ao sinal em mais 78 municípios de pequeno e médio porte no país. As cidades paraenses são Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará. Com isso, a partir de hoje (25), as operadoras de telefonia podem solicitar à Agência o licenciamento e ativação de estações nas cidades.

As operadoras Vivo e Claro informaram à reportagem de O Liberal que devem ativar o sinal nas localidades brevemente, respeitando o cronograma da Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.5 GHz. A Tim não retornou à solicitação de informação até a publicação desta reportagem.

“A Vivo começou a oferecer o 5G no final de 2021, utilizando a faixa de 2,3GHz (NSA). Em julho do ano passado, iniciou a ativação, na frequência de 3,5GHz, já disponível em todas as capitais. E, agora em janeiro de 2023, antecipando-se ao cronograma estabelecido pela Anatel para cidades com mais de 500 mil habitantes, ativou sua rede no município de Ananindeua. A empresa ressalta que segue o cronograma do Gaispi e da agência reguladora. Assim como ocorreu nas gerações anteriores, a expansão da rede 5G é gradual e evolui de acordo com capacidades técnicas, demanda e autorizações para instalações de antena”, informou a operadora por meio de nota.

A Claro também disse que a ampliação está ocorrendo de forma gradual. “ Claro ativou o 5G+ em todas as capitais e DF e está gradualmente ampliando sua rede 5G para outras localidades. É importante destacar que o cronograma da operadora está alinhado e em dia com as determinações da Anatel e autoridades responsáveis; além disso, o planejamento estratégico da Claro leva em consideração o cenário mais adequado para a região e a oferta da melhor experiência possível aos seus clientes”, disse.

Sem obrigatoriedade

A Anatel ressalta que o oferecimento imediato do 5G nesses 78 municípios de pequeno e médio porte não é obrigatório, e sim uma decisão facultativa às operadoras. O edital do leilão do 5G estabeleceu que a nova geração de internet móvel tem que estar disponível nesses municípios até 2025 ou 2026, dependendo da cidade, mas, agora, com a decisão da Agência, a tecnologia pode ser disponibilizada antes do prazo, caso haja interesse das empresas.

O uso do 5G nesses municípios só é possível agora porque são localidades próximas de capitais, que já contam com o sinal desde o ano passado, ou de cidades com mais de 500 mil habitantes, que passam a contar a tecnologia, gradualmente, a partir deste ano. A previsão da agência é de que, até o fim deste semestre, mais 160 cidades sejam liberadas para ativar o sinal.

Procuradas pela reportagem de O Liberal, as prefeituras de Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará não se manifestaram.