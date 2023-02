Americanas não pagará aluguéis a shoppings

Shoppings do país começaram a ser notificados pelas Americanas de que os aluguéis das lojas físicas da empresa devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, em 19 de janeiro, não serão pagos. A companhia deve ao menos R$ 11,6 milhões aos shoppings espalhados por diversas regiões, de acordo com as informações que constam na lista de credores do processo de recuperação da varejista, entregue à Justiça do Rio de Janeiro. Não há confirmação do tipo de despesas, mas, provavelmente, se referem a aluguéis e condomínios. As informações são da CNN.

A empresa entende que o não pagamento está amparado no efeito de suspensão de cobranças conferido pela recuperação judicial. O comunicado da Americanas é assinado pelo seu coordenador jurídico, Bernardo Mesquita Costa.

Na lista de credores entregue à Justiça, os dez maiores shoppings credores concentram quase 80% das pendências da Americanas com o setor. A maior dívida da varejista, de R$ 2,6 milhões, é com o Shopping Pantanal, de Cuiabá (MT), do grupo Ancar.

Para o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Glauco Humai, o rombo da Americanas serve de alerta para que a indústria de shoppings busque constantemente diversificar o mix de lojistas para diluir os riscos. “O setor não pode ficar refém de uma pequena base de varejistas”, disse, durante entrevista coletiva.

Ele informou ainda que está monitorando o caso da Americanas e o impacto potencial sobre o setor. No entanto, não se trata de uma situação generalizada de calote. Ao todo, o Brasil tem 628 shoppings.