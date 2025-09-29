Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Amazonas receberá R$ 1,7 bi do Fundo da Marinha Mercante para construção de 188 embarcações

A projeção é de um investimento nacional de R$ 4,3 bilhões em 400 barcaças e 15 empurradores distribuídos entre Amazonas, Bahia, Pará e São Paulo.

Estadão Conteúdo
fonte

Cada comboio reúne 16 barcaças, e cada uma dessas embarcações transporta 50 mil toneladas de minério, o que corresponde a 1.250 caminhões no total (Divulgação / Mpor)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta segunda-feira, 29, a destinação de R$ 1,7 bilhão do Fundo da Marinha Mercante (FMM) para a construção de 188 embarcações no Amazonas. Os projetos, que serão executados pelas empresas LHG Mining e Hermasa, devem gerar dez mil empregos na região.

Do total, R$ 1,36 bilhão será aplicado pela LHG Mining na construção de 128 barcaças no Estado. A companhia projeta um investimento nacional de R$ 4,3 bilhões em 400 barcaças e 15 empurradores distribuídos entre Amazonas, Bahia, Pará e São Paulo.

A Hermasa, por sua vez, ficará responsável pela produção de 60 balsas graneleiras e dois empurradores, com aporte de R$ 384,3 milhões.

Além do anúncio, o ministro inaugurou o porto fluvial de Envira e confirmou obras de modernização na instalação portuária de Eirunepé.

Para Costa Filho, a iniciativa reforça a política federal de retomada da indústria naval e soma-se aos R$ 70 bilhões já priorizados desde 2023 para diferentes empreendimentos apoiados pelo FMM, um saldo três vezes maior que o volume aprovado entre 2019 e 2022.

Os equipamentos terão capacidade de até duas mil toneladas, em modelos projetados para reduzir custos logísticos e emissões. Conforme destaque do Ministério de Portos e Aeroportos, cada comboio fluvial formado por 16 barcaças equivale ao transporte de mais de 1,2 mil caminhões carregados.

"Nós estamos trabalhando muito para que a gente possa transformar o Amazonas cada vez mais numa região estratégica para o Brasil como hub de desenvolvimento. Não só através desse plano logístico, mas também através das nossas barcaças, que são fundamentais para o escoamento da produção e para redução dos custos logísticos", afirmou Costa Filho durante cerimônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Amazonas

embarcações

construções

FMM

financiamento
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

movimentação

BC define que limites para o Pix devem depender do perfil de risco e comportamento do usuário

Ao flexibilizar esses limites, a mudança amplia a responsabilidade das instituições na calibragem de riscos dos usuários, avaliam especialistas

29.09.25 17h35

Marinha mercante

Amazonas receberá R$ 1,7 bi do Fundo da Marinha Mercante para construção de 188 embarcações

A projeção é de um investimento nacional de R$ 4,3 bilhões em 400 barcaças e 15 empurradores distribuídos entre Amazonas, Bahia, Pará e São Paulo.

29.09.25 17h27

Benefícios ampliados

Lula sanciona lei que amplia a licença-maternidade por mais 120 dias, entenda

Afastamento se estenderá por mais tempo após a alta da mãe ou do bebê

29.09.25 16h55

caiu o pix?

Pix apresenta instabilidade em vários bancos; BC diz que problema foi resolvido

No Google, as buscas por "PIX" e expressões correlatas, como "Pix fora do ar", "instabilidade no Pix", registraram um forte aumento a partir do fim do período da manhã

29.09.25 16h55

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS DE EDUCAÇÃO

Brasil tem 25 concursos abertos de educação com salários de até R$ 10 mil; confira as vagas

Vagas estão distribuídas em todas as regiões do país e contemplam desde professores e técnicos até especialistas em educação, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

22.09.25 7h15

ROTA DO COMBU

Lançamento da Rota Combu nesta terça reforça turismo sustentável e cultura local na ilha de Belém

Nova rota turística integra 14 empreendimentos locais e se destaca pela promoção de experiências autênticas com foco em sustentabilidade, bioeconomia e preservação ambiental.

23.09.25 18h38

Novo Imposto de Renda

Novo projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é aprovado no Senado

Saiba como a nova proposta de Imposto de Renda beneficia mais de 12 milhões de brasileiros, as mudanças nas faixas de cobrança e a briga política na tramitação

24.09.25 15h45

SUBIU

Gás de cozinha tem alta de 4% em Belém, dizem revendedores

Além do peso no bolso, os comerciantes do setor comentam a dificuldade em conscientizar os consumidores, que não entendem os reajustes

23.09.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda