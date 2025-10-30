Capa Jornal Amazônia
Alta nos preços marca o Dia de Finados: flores e velas sobem até 20%

Além da inflação, fatores como aumento no custo de transporte, insumos e embalagens contribuíram para os reajustes

Thaline Silva*
fonte

Entre as flores mais procuradas para homenagens estão o Sorriso de Maria, Crisântemos, Galho de Monsenhor, Margarida, Calabia e Cravo (Thiago Gomes/O Liberal)

Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado neste domingo (2), o movimento nos cemitérios públicos e privados de Belém se intensifica. Os espaços passam por serviços de limpeza e revitalização, enquanto o comércio de flores e velas ganha força nas portas dos cemitérios, floriculturas e supermercados. No entanto, os consumidores devem preparar o bolso: segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgado nesta quinta-feira (30), os preços desses produtos subiram até 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

A pesquisa, realizada entre os dias 24 e 29 de outubro, aponta que o aumento médio superou a inflação acumulada dos últimos 12 meses, estimada em 5,15%. Embora os reajustes variem conforme o tipo de produto e o local da compra, em alguns casos os valores mais que dobraram o índice inflacionário.

Entre as flores mais procuradas para homenagens estão o Sorriso de Maria, Crisântemos, Galho de Monsenhor, Margarida, Calabia e Cravo. Nos cemitérios da capital paraense, os preços variam entre R$ 7 e R$ 10, dependendo do arranjo e da espécie. O Dieese ressalta que os valores foram verificados até o dia 29 de outubro e podem sofrer alterações conforme a demanda do feriado, geralmente com tendência de alta.

Nas floriculturas da Grande Belém, as flores também registram aumentos expressivos. A unidade da rosa, por exemplo, é vendida entre R$ 15 e R$ 16, enquanto um buquê com seis unidades pode custar de R$ 150 a R$ 170. Já o buquê com 12 rosas chega a R$ 250. Em comparação, a mesma rosa é encontrada nas portas dos cemitérios por valores entre R$ 8 e R$ 10, o que evidencia a diferença significativa entre os pontos de venda.

O Dieese observa que, apesar dos preços mais baixos nas barracas montadas em frente aos cemitérios, a qualidade e a durabilidade das flores podem variar. Por isso, o órgão recomenda que o consumidor avalie a procedência e o estado do produto antes da compra.

As velas, outro item tradicional do Dia de Finados, também tiveram reajuste. Nos cemitérios, os pacotes com oito unidades estão sendo vendidos entre R$ 8 e R$ 15, conforme o fabricante e o tamanho. Nos supermercados, os preços variam de R$ 3,65 a R$ 18,99 para o mesmo tipo de embalagem. Já as velas de sete dias custam entre R$ 8,59 e R$ 24,57, dependendo do peso e da marca.

O Dieese aponta que, além da inflação, fatores como aumento no custo de transporte, insumos e embalagens contribuíram para os reajustes. A alta demanda concentrada em poucos dias também estimula a elevação temporária dos preços.

Diante desse cenário, a recomendação dos economistas é planejar as compras com antecedência para evitar gastos maiores. “O consumidor que se organiza e compara preços antes do feriado pode economizar de forma significativa”, orienta o Dieese/PA. Outra dica é evitar adquirir os produtos nos horários de maior movimento, quando há maior pressão sobre os preços.

Com os reajustes em flores e velas, o Dia de Finados de 2025 reforça uma tendência observada nos últimos anos: a de aumento expressivo nos custos de produtos sazonais. Mesmo assim, o feriado deve manter o tradicional fluxo de visitantes nos cemitérios da capital e região metropolitana, em um momento de homenagens e lembranças aos entes queridos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

