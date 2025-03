Alta na produção de SP tem maior impacto positivo sobre indústria nacional, diz IBGE

A alta de 2,4% na produção da indústria de São Paulo, em janeiro ante dezembro, exerceu a maior influência positiva sobre a média global da indústria nacional no período. O avanço da produção industrial paulista sucedeu uma perda acumulada de 5,6% nos dois meses anteriores: novembro (-5,1%) e dezembro (-0,5%).

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 18.

Na passagem de dezembro para janeiro, a produção paulista foi puxada pelos setores de produtos químicos, borracha e material plástico, máquinas e equipamentos e alimentos.

Com o resultado, a indústria de São Paulo operava em janeiro em patamar 0,5% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, mas ainda 22,0% abaixo do pico histórico registrado em março de 2011.

Na média global, a indústria brasileira ficou estável (0,0%) em janeiro ante dezembro.