Alckmin: Lula pediu para Trump suspender a tarifa extra de 40% enquanto negociam

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 12, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu para que o homólogo norte-americano, Donald Trump, suspenda a tarifa extra de 40% enquanto os países negociam. "Vamos aguardar", disse a jornalistas, saindo do evento 8º Seminário Internacional de Líderes, em São Paulo.

Alckmin frisou que os entendimentos com os EUA continuam avançando, visto que quando houve a primeira ordem executiva de Trump, 37% da exportação brasileira estava dentro do tarifaço de 10% + 40%, o que totalizaria 50%.

Hoje, são 22% dos produtos que estão nesta alíquota, tendo uma redução da quantidade de produtos em um terço, frisa.

Já 51% da exportação brasileira tem tarifa de 0% ou 10%, e outros 27%, estão em Seção 232, "muito próximo de outros competidores", segundo Alckmin. "Qual é o trabalho? Reduzir essa alíquota."