Alckmin diz que governo estuda programa para pequenas empresas e quer tirar carros velhos da rua

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo está avaliando a possibilidade de um novo Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra) voltado para as pequenas empresas que exportam produtos. A ideia seria devolver o crédito acumulado das exportações como forma de incentivar as pequenas empresas a exportar mais.

"Tínhamos anteriormente o Reintegra de 3%, depois reduzido para 2% e atualmente está em 0,1%, praticamente acabando. Estamos estudando a possibilidade de retornar com esse regime, começando pelas pequenas empresas, o que estimularia não só as exportações das pequenas empresas, mas também as exportações em geral", disse o vice-presidente.

Durante entrevista a jornalistas após um encontro com o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, Alckmin também mencionou a possibilidade de usar recursos de um "fundo das petroleiras" para retirar de circulação carros muito velhos, mediante indenização. A proposta é objeto de estudo dele com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e visa à renovação da frota de caminhões, transformando em sucata aqueles com mais de 25 anos de uso.

Caminhão velho pode ser comprado para virar sucata

"A ideia é que o governo compre o caminhão velho para transformá-lo em sucata e reciclar. Dessa forma, poderíamos renovar a frota de caminhões e retirar de circulação aqueles que não são mais eficientes em termos de segurança e meio ambiente", explicou Alckmin.

O objetivo seria reduzir as emissões de poluentes e melhorar a segurança nas estradas, além de incentivar a indústria automobilística, uma vez que a compra de novos veículos seria necessária para substituir os caminhões retirados de circulação.

A proposta do novo Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras e a renovação da frota de caminhões ainda estão em fase de estudos, mas as ideias do vice-presidente mostram que o governo está buscando alternativas para incentivar a economia e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.