Pará tem aumento de mais de 2.700% no número de Micro e Pequenas Empresas criadas entre 2021 e 2022

O número de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) no Pará cresceu mais de 2.700% entre 2021 e 2022, segundo informações do Portal Empresômetro, ferramenta que disponibiliza dados em tempo real sobre as MPEs no Brasil. Já de 2022 para 2023, o aumento no número desses empreendimentos, até agora, ultrapassa os 300%. Para o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Coren-PA/AP), Nélio Bordalo, a abertura de novas MPEs no Estado, em parte, ainda é reflexo pandemia do novo coronavírus, pois, em 2020 e 2021, muitas empresas de portes maiores fecharam suas portas, o que levou os trabalhadores demitidos a buscar outras alternativas. “Muitos desses trabalhadores se tornaram empreendedores para conseguir alguma renda e se manter ou manter suas famílias, portanto, eu considero como empreendedorismo de subsistência”, explica.

Para ele, no entanto, uma outra parcela desses empreendedores identificou oportunidades de negócios com potencial local, os quais certamente estão voltados principalmente para o setor da economia criativa, em ramos como gastronomia, artesanato e comércio, principalmente. “A abertura de novas micro e pequenas empresas no Estado é importante para movimentar a economia da região, pois essas empresas possuem condições de gerar novos empregos, e, portanto, renda para um número significativo de trabalhadores, além de movimentar a economia com compra e venda de produtos e matéria-prima do Pará. Existem pesquisas que apontam que as micro e pequenas empresas já correspondem por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, além de gerar, hoje, 78% dos empregos formais”, avalia.

Segundo os dados do Empresômetro, em 2021, o Pará contava com 353.028 MPEs, pulando para 426.739 em 2022, o que representa um crescimento de 2.762,83%. Já de 2022 até agora, o Estado saltou de 426.739 para 436.262 MPEs, um aumento de 310,99%.

Analisando os municípios, Belém é a cidade que concentra o maior número de MPEs: 115.082. Em seguida, aparecem Ananindeua, com 38.377 Micro e Pequenas Empresas, e Santarém, com 24.787. Em quarto lugar está Marabá, no sudeste paraense, com 20.014 MPEs e, em quinto, Parauapebas, também no sudeste, com 19.115 Micro e Pequenas Empresas.

Publicitário e dois amigos decidiram abrir agência de comunicação durante a pandemia

São empresas como a agência de comunicação digital que o publicitário Elson Santos, de 28 anos, decidiu abrir, há cerca de um ano e meio, com dois sócios. Ele conta que estava insatisfeito com o mercado local e, juntamente com os dois amigos, aproveitou o momento da pandemia para ir atrás de clientes.

“Como funcionários, passamos por alguns lugares que não correspondiam à nossa expectativa. Como publicitário, eu sempre quis abrir uma empresa que tivesse uma outra filosofia de empresa, algo mais inovador. Então, aproveitamos o momento da pandemia para fazer isso. Por enquanto, estamos conseguindo manter a empresa, de acordo com a nossa metodologia e gestão. É um desafio, mas penso que o mercado é promissor, pois as marcas perceberam que a comunicação é importante em todo e qualquer lugar. Ela é indispensável”, relata ele, que hoje já consegue gerar pelo menos um emprego direto, além de contar com prestadores de serviços e estagiários.

Confira alguns dados sobre as Micro e Pequenas no Pará, levantados pelo Empresômetro: